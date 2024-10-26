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Клуб споживачів

Два корисних лайфхаки для тих, хто не любить проводити багато часу на кухні

14:05 26 жовтня 2024
Готова картопля

Приготування їжі — прекрасний і творчий процес, який багатьом людям приносить справжнє задоволення. В той же час деякі українці вважають, що в ньому є чимало речей, які можна «покращити», залишивши решту часу для чого-небудь корисного — приміром, для того, щоб зайвий раз згадати про Гарі Потера та його улюблений напій саме напередодні Геловіну.

Про те, як можна покращити деякі процеси на кухні, розповідають блогери з групи «Скарбничка ідей».

З цим лайфхаком ви більше ніколи не будете чистити картоплю, адже її варто лише покласти в каструлю і насипати солі. Наступний крок — потрясти 5 хвилин, і вуаля — картопля очищається, манікюр не пошкоджений.

Смажимо карасів — як зробити, щоб у карасях не було багато дрібних і небезпечних кісточок.

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За словами авторки відео, така підготовка риби, яка полягає у неглибоких розрізаннях риби по шкірці по всій довжині, називається карбуванням. Завдяки ній риба добре просмажиться і навіть ті фрагменти кісточок, що залишилися, геть розім'якнуть.

А ще нагадаємо про прості та геніальні лайфхаки для автомобілістів — з прищепкою для білизни та наповнювачем для котячого туалету.

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