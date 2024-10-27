В Україні знеструмлені 528 населених пунктів: в чому причина

Внаслідок російських атак на Україну в ніч на 27 жовтня, 500 населених пунктів в 5 українських регіонах частково залишилися без світла. Про це повідомили у Міненерго.

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«Через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях», — йдеться у повідомленні.

На ранок, 27 жовтня, залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та технічні порушення 528 населених пунктів.

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Так, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги вимикалось обладнання на одній з підстанцій, що призвело до знеструмлення підстанцій, побутових та промислових споживачів. Під час огляду виявлено загоряння, пожежу ліквідовано. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу території підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та водоканал. Живлення відновлено.

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У Донецькій області через бойові дії вимикались повітряні лінії.

У Сумській області під час повітряної тривоги через дронову атаку знеструмлювались підстанції, побутові споживачі, енергетичні об'єкти та місцева промисловість. Живлення відновлено.

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Нагадаємо, за інформацією Сумської ОВА, під ударом опинилися енергооб'єкти у Роменському районі. У Сумах зникло світло через атаку загарбників.

Як повідомлялось, російські війська атакували Україну 80 дронами в ніч проти 27 жовтня. Сили ППО збили 41 російський БПЛА. Найбільше дронів було знищено у Київській та Одеській областях.

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