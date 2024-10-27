Президент Південної Кореї припустив можливість надання Україні зброї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль поспілкувався з журналістами після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Розмова відбулася наступного дня після того, як офіційні особи США і Південної Кореї заявили, що, на їхню думку, близько 3000 північнокорейських військових були перекинуті до росії й проходять підготовку в декількох місцях. Розвідка Південної Кореї повідомила законодавцям, що КНДР, ймовірно, має намір відправити до росії загалом 10 тисяч військовослужбовців до кінця року, пише видання AP News.

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Зустріч Юна з Дудою була зосереджена на розширенні оборонної співпраці між країнами. За останні два роки Польща підписала низку угод з Південною Кореєю щодо постачання танків, гаубиць і ракетних пускових установок, намагаючись зміцнити свій військовий потенціал після вторгнення росії в Україну.

Юн заявив, що Південна Корея буде працювати з союзниками й партнерами над підготовкою контрзаходів, які можуть бути розгорнуті поетапно залежно від ступеня військової співпраці між Пхеньяном і москвою. Кроки Сеула потенційно можуть включати відправку зброї в Україну, що означатиме відхід від давньої політики відмови від постачання зброї країнам, які активно беруть участь у конфлікті, сказав Юн. Він заявив, що ймовірне розгортання військ Північної Кореї в росії є «провокацією, яка загрожує глобальній безпеці не лише на Корейському півострові та в Європі».

«Якщо Північна Корея відправить спецпідрозділи на війну в Україну в рамках російсько-північнокорейського співробітництва, ми будемо підтримувати Україну поетапно, а також розглянемо і реалізуємо заходи, необхідні для безпеки на Корейському півострові, — сказав Юн під час спільної пресконференції з Дудою. — Хоча ми дотримуємося нашого принципу відмови від прямих поставок летальної зброї, ми також можемо переглянути нашу позицію більш гнучко, залежно від рівня військової активності Північної Кореї».

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Коментарі Юна збігаються з тим, що один з високопоставлених президентських чиновників повідомив журналістам на умовах анонімності на початку цього тижня. Цей чиновник сказав, що Південна Корея розглядає різні дипломатичні, економічні та військові варіанти, включаючи постачання Україні як оборонних, так і наступальних систем озброєнь. Досі Сеул чинив опір закликам Києва і НАТО безпосередньо постачати Україні зброю.

Експерти кажуть, що неясно, наскільки ефективними будуть північнокорейські солдати в бою, враховуючи відсутність у них досвіду активних бойових дій, застаріле озброєння і рівень співпраці з російськими військами. Кім Чен Ин може розглядати відправку військ як вирішальну можливість ознайомити своїх солдатів з сучасними методами ведення війни й технологіями, вважає Хонг Мін, аналітик Корейського інституту національного об'єднання в Сеулі.

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Під час парламентських слухань міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що північнокорейські війська, швидше за все, стануть «гарматним м'ясом» у разі розгортання бойових дій в Україні, і засудив керівництво Пхеньяна за «продаж своїх військ для незаконного вторгнення».

«Розгортання військ — це лише фраза, і було б більш доречно називати їх найманцями, — сказав він. — Північнокорейці переодягаються в російську форму і діють під російським контролем, не маючи ніякої оперативної автономії, а просто виконуючи накази».

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Раніше президент Зеленський назвав дати, коли перші найманці КНДР опиняться у зонах боїв.

Також стало відомо, яку зброю могла б надавати Україні Південна Корея.

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