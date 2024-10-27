Варення з айвою та лимоном: так смачно, що не відірватись

Айва — особливий фрукт, який має неповторний аромат, що нагадує яблука, груші та осінні квіти. Тому варення з нього досить популярне. У поєднанні з лимоном і цукром воно виходить надзвичайно смачне й ароматне і має яскраво-золотистий колір. Цей простий рецепт чудово смакує на тостах, як начинка для печива або навіть як добавка до йогурту. Таке варення може приємно здивувати і на святковому столі завдяки ідеальному поєднанню солодкості та кислинки, пише видання Retete.

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Складники: 5 айв (приблизно 1000 г)

1 лимон (приблизно 120 г)

5 склянок цукру (приблизно 900 г)

Приготування:

Айву і лимон добре вимити. Айву розріжте навпіл, видаліть кісточки, а м'якуш тонко наріжте. Лимон можна нарізати кружечками або часточками. Покладіть фрукти у каструлю, додайте цукор і добре перемішайте. Дайте суміші настоятися 10−12 годин, щоб фрукти пустили сік.

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Після того як фрукти настояться, поставте каструлю на середній вогонь. Доведіть суміш до кипіння і варіть 10 хвилин, періодично помішуючи і знімаючи піну, яка утворюється на поверхні. Через 10 хвилин вимкніть вогонь і дайте охолонути.

Повторення процесу: повторіть процес кип’ятіння 3−4 рази, щоразу даючи суміші охолонути між кип’ятіннями. Чим довше ви варите варення, тим густіше воно стане. Варити рекомендується на повільному вогні, щоб уникнути пригорання.

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Коли варення досягне потрібної консистенції, розлийте його по стерилізованим банкам, щільно закрийте і дайте повністю охолонути. Після цього поставте варення в прохолодне місце.

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