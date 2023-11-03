Варення з айви: смачно та дуже корисно

Домашнє варення з айви ви точно маєте приготувати, до речі, нагадаємо рецепт айвового варення з мигдалем та лимоном. Часточки фрукта, томлені в солодкому сиропі, нагадують за текстурою мармелад, що робить десерт особливо смачним. Скористайтеся перевіреним рецептом і приготуйте з цінного плоду ароматне варення, ділиться кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше давала рецепт яблучного пирога зі штрейзелем.

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Інгредієнти: Айва — 1.5 кг (вже очищена від серцевини)

Цукор — 1 кг

Відвар — 500 г

Лимонна кислота — 0.5 ч.л.

Кориця — ½ палички (за бажанням)

Також можна додати горіхи за бажанням

Приготування:

Айву миємо, розрізаємо, видаляємо серцевину, нарізаємо на невеликі шматочки або часточки (від шкірки не очищаємо). Айву залити водою вище на 1 см. Варити 5 хв після закипання. Шумівкою вийняти айву з відвару в іншу посуду (щоб припинився процес варіння). Відвар не виливаємо — на ньому варитимемо сироп.

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У каструлю насипаємо цукор 1 кг + відвар 500 мл, варимо до розчинення цукру. Варення варитимемо в 3 прийоми, по 15 хвилин — такий спосіб варіння зберігає ціленькі шматочки, прозорий сироп та яскравий колір. У киплячий сироп додаємо лимонну кислоту, викладаємо айву, варимо на середньому вогні 15 хв після закипання (варення має кипіти добре, а не булькати). Залишити до повного охолодження, час від часу занурювати лопаткою/ложкою, щоб айва завжди була у сиропі. Потім варимо ще два рази. Гаряче варення закриваємо у стерилізовані баночки та закриваємо герметично стерилізованими кришками.

Раніше «ФАКТИ» поділилися рецептом найсмачнішого варення з яблук та гарбуза.

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