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Дуже смачна брюссельська капуста із заправкою: результат перевершить усі ваші очікування

22:26 27 жовтня 2024
брюссельська капуста із заправкою

Брюссельська капуста казково гарна на вигляд і дуже корисна. Проте, як її приготувати, знає не кожен. В інтернеті рецептів зараз досить багато, але краще використати перевірені.

Подавайте страву у гарному посуді. Сервірування столу завжди має значення.

Один із вдалих рецептів приготування брюссельської капусти пропонує втілити в життя кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей рецепт простий, але результат перевершить ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Ця капуста така смачна, що не відірватись.

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Дуже смачна брюссельська капуста

  • 500 г капусти
  • Сіль
  • Перець
  • Паприка
  • Сушений часник
  • Рослинна олія

Заправка:

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  • 1 столова ложка рослинної олії
  • Сіль та цукор на смак
  • 1 столова ложка соку лимона
  • Перець

Капусту очищаємо. Розрізаємо навпіл. Відварюємо у підсоленій воді 3−5 хвилин залежно від розміру капусти. Додаємо олію. Запікаємо в духовці за температури 180−200 градусів хвилин 15−20.

Додаємо заправку з олії з лимонним соком, цукром, сіллю та перцем.

І смачного!

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Раніше кулінарка Катерина Тарасенко поділилася рецептом дуже ефектного та смачного торта без духовки «Груша у кришталі».

Фото з альбому Елли Іванової

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