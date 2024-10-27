Дуже смачна брюссельська капуста із заправкою: результат перевершить усі ваші очікування
Брюссельська капуста казково гарна на вигляд і дуже корисна. Проте, як її приготувати, знає не кожен. В інтернеті рецептів зараз досить багато, але краще використати перевірені.
Подавайте страву у гарному посуді. Сервірування столу завжди має значення.
Один із вдалих рецептів приготування брюссельської капусти пропонує втілити в життя кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Цей рецепт простий, але результат перевершить ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Ця капуста така смачна, що не відірватись.
Дуже смачна брюссельська капуста
- 500 г капусти
- Сіль
- Перець
- Паприка
- Сушений часник
- Рослинна олія
Заправка:
- 1 столова ложка рослинної олії
- Сіль та цукор на смак
- 1 столова ложка соку лимона
- Перець
Капусту очищаємо. Розрізаємо навпіл. Відварюємо у підсоленій воді 3−5 хвилин залежно від розміру капусти. Додаємо олію. Запікаємо в духовці за температури 180−200 градусів хвилин 15−20.
Додаємо заправку з олії з лимонним соком, цукром, сіллю та перцем.
І смачного!
Раніше кулінарка Катерина Тарасенко поділилася рецептом дуже ефектного та смачного торта без духовки «Груша у кришталі».
Фото з альбому Елли Іванової62
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