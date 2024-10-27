Дуже смачна брюссельська капуста із заправкою: результат перевершить усі ваші очікування

Брюссельська капуста казково гарна на вигляд і дуже корисна. Проте, як її приготувати, знає не кожен. В інтернеті рецептів зараз досить багато, але краще використати перевірені.

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Подавайте страву у гарному посуді. Сервірування столу завжди має значення.

Один із вдалих рецептів приготування брюссельської капусти пропонує втілити в життя кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей рецепт простий, але результат перевершить ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Ця капуста така смачна, що не відірватись.

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Дуже смачна брюссельська капуста 500 г капусти

Сіль

Перець

Паприка

Сушений часник

Рослинна олія Заправка: РЕКЛАМА 1 столова ложка рослинної олії

Сіль та цукор на смак

1 столова ложка соку лимона

Перець

Капусту очищаємо. Розрізаємо навпіл. Відварюємо у підсоленій воді 3−5 хвилин залежно від розміру капусти. Додаємо олію. Запікаємо в духовці за температури 180−200 градусів хвилин 15−20.

Додаємо заправку з олії з лимонним соком, цукром, сіллю та перцем.



І смачного!

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Раніше кулінарка Катерина Тарасенко поділилася рецептом дуже ефектного та смачного торта без духовки «Груша у кришталі».

Фото з альбому Елли Іванової

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