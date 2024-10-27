«Груша в кришталі»: дуже ефектний і дуже смачний торт без духовки від Катерини Тарасенко

Торти і пироги без випічки набувають все більшої популярності серед українських господинь, адже дозволяють істотно економити час та енергоресурси.

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В рецепті, який обрала для себе пані Катерина, використовуються стиглі груші сорту «Конференція», але це не принципово, головне — аби вони були смачними і цупкими.

Повний перелік інгредієнтів:

груша — 5 шт;

вино червоне — 750 мл;

вода — 300 мл;

цукор — 200 г;

цедра, спеції.

Основа (корж):

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печиво — 220 г;

масло вершкове — 80 г.

Заварний крем:

молоко — 500 мл;

яйця — 2 шт;

мед або цукор — 100 г;

крохмаль кукурудзяний — 45 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

масло вершкове — 100 г.

вода — 60 мл

желатин — 9 г.

«Кришталь»:

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вода — 300 мл

желатин — 9 г;

мед -100 г

сік цитрусових — 100 мл

ванільний цукор — 1 пакетик.

Приготування

Почистіть груші. Завдання полягає в тому, аби повністю вичистити серединку та зняти шкірку. При цьому хвостик має залишитися.

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Викладіть груші у каструлю, додайте цедру лимона чи іншого цитрусу, цукор та спеції. Можна також додати червого вина, аби груша набула червоного кольору. Поставте на плиту, доведіть до кипіння, зробіть мінімальний нагрів і проварюйте фрукти протягом 20−25 хвилин.

Готову грушу покладіть на сито, щоб стекла вся зайва волога, але дуже обережно, бо вона має зберегти форму.

Поки груша відпочиває, подрібніть печиво, додайте вершкового масла і сформуйте основу для торта у роз’ємній формі діаметром 20 см та висотою 10 см. Крихту з маслом розрівняйте по формі за допомогою склянки і приберіть основу в морозильну камеру.

Приготуйте заварний крем з молока та яєць з додаванням меду і ванільного цукру.

А про секрети його приготування та подальші кроки формування торта дізнайтеся з відео.

Також нагадаємо про рецепти грушевого повидла з вершковим смаком, що нагадує згущене молоко, а також яблучно-грушевого крамблу.

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