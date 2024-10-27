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Книга рецептів

«Груша в кришталі»: дуже ефектний і дуже смачний торт без духовки від Катерини Тарасенко

16:05 27 жовтня 2024
Готовий тортик

Торти і пироги без випічки набувають все більшої популярності серед українських господинь, адже дозволяють істотно економити час та енергоресурси.

В рецепті, який обрала для себе пані Катерина, використовуються стиглі груші сорту «Конференція», але це не принципово, головне — аби вони були смачними і цупкими.

Повний перелік інгредієнтів:

  • груша — 5 шт;
  • вино червоне — 750 мл;
  • вода — 300 мл;
  • цукор — 200 г;
  • цедра, спеції.

Основа (корж):

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  • печиво — 220 г;
  • масло вершкове — 80 г.

Заварний крем:

  • молоко — 500 мл;
  • яйця — 2 шт;
  • мед або цукор — 100 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 45 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • масло вершкове — 100 г.
  • вода — 60 мл
  • желатин — 9 г.

«Кришталь»:

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  • вода — 300 мл
  • желатин — 9 г;
  • мед -100 г
  • сік цитрусових — 100 мл
  • ванільний цукор — 1 пакетик.

Приготування

Почистіть груші. Завдання полягає в тому, аби повністю вичистити серединку та зняти шкірку. При цьому хвостик має залишитися.

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Викладіть груші у каструлю, додайте цедру лимона чи іншого цитрусу, цукор та спеції. Можна також додати червого вина, аби груша набула червоного кольору. Поставте на плиту, доведіть до кипіння, зробіть мінімальний нагрів і проварюйте фрукти протягом 20−25 хвилин.

Готову грушу покладіть на сито, щоб стекла вся зайва волога, але дуже обережно, бо вона має зберегти форму.

Поки груша відпочиває, подрібніть печиво, додайте вершкового масла і сформуйте основу для торта у роз’ємній формі діаметром 20 см та висотою 10 см. Крихту з маслом розрівняйте по формі за допомогою склянки і приберіть основу в морозильну камеру.

Приготуйте заварний крем з молока та яєць з додаванням меду і ванільного цукру.

А про секрети його приготування та подальші кроки формування торта дізнайтеся з відео.

Також нагадаємо про рецепти грушевого повидла з вершковим смаком, що нагадує згущене молоко, а також яблучно-грушевого крамблу.

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