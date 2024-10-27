«Груша в кришталі»: дуже ефектний і дуже смачний торт без духовки від Катерини Тарасенко
Торти і пироги без випічки набувають все більшої популярності серед українських господинь, адже дозволяють істотно економити час та енергоресурси.
В рецепті, який обрала для себе пані Катерина, використовуються стиглі груші сорту «Конференція», але це не принципово, головне — аби вони були смачними і цупкими.
Повний перелік інгредієнтів:
- груша — 5 шт;
- вино червоне — 750 мл;
- вода — 300 мл;
- цукор — 200 г;
- цедра, спеції.
Основа (корж):
- печиво — 220 г;
- масло вершкове — 80 г.
Заварний крем:
- молоко — 500 мл;
- яйця — 2 шт;
- мед або цукор — 100 г;
- крохмаль кукурудзяний — 45 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- масло вершкове — 100 г.
- вода — 60 мл
- желатин — 9 г.
«Кришталь»:
- вода — 300 мл
- желатин — 9 г;
- мед -100 г
- сік цитрусових — 100 мл
- ванільний цукор — 1 пакетик.
Приготування
Почистіть груші. Завдання полягає в тому, аби повністю вичистити серединку та зняти шкірку. При цьому хвостик має залишитися.
Викладіть груші у каструлю, додайте цедру лимона чи іншого цитрусу, цукор та спеції. Можна також додати червого вина, аби груша набула червоного кольору. Поставте на плиту, доведіть до кипіння, зробіть мінімальний нагрів і проварюйте фрукти протягом 20−25 хвилин.
Готову грушу покладіть на сито, щоб стекла вся зайва волога, але дуже обережно, бо вона має зберегти форму.
Поки груша відпочиває, подрібніть печиво, додайте вершкового масла і сформуйте основу для торта у роз’ємній формі діаметром 20 см та висотою 10 см. Крихту з маслом розрівняйте по формі за допомогою склянки і приберіть основу в морозильну камеру.
Приготуйте заварний крем з молока та яєць з додаванням меду і ванільного цукру.
А про секрети його приготування та подальші кроки формування торта дізнайтеся з відео.
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