Грає з вогнем: чому втручання у війну солдатів КНДР може обернутися проти путіна

Північна Корея відправляє солдатів до росії, щоб підтримати володимира путіна у війні проти України. Але тактика кремля з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином може йому зашкодити. Адже зовсім недавно йшлося про можливе примирення на Корейському півострові. Так, під час зимових Олімпійських ігор 2018 року Кім Йо Чжон, сестра північнокорейського диктатора, стала обличчям примирення. Вона відвідала Південну Корею і, серед іншого, була присутня на матчі корейської жіночої хокейної команди, складеної з гравців обох країн. Однак тепер Кім Йо Чжон — одна з прихильників жорсткої лінії в КНДР, які постійно розпалюють ідеологічний конфлікт з Південною Кореєю та США.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно Кім Чен Ин назвав Південну Корею та Україну «поганими собаками, виведеними США», і погрожував застосувати ядерну зброю. Приводом для цього стали повідомлення про те, що диктатура Кіма відправляє солдатів до росії — на підтримку господаря кремля путіна у війні в Україні. У відповідь НАТО пригрозило Північній Кореї, після чого сестра Кіма також виступила з гнівною заявою. У ній вона образила Південну Корею та Україну, охарактеризувавши їх як «божевільних», які ризикують знищити всіх «покидьків».

«Ніхто не знає, чим закінчиться наша відплата і помста», — сказала вона.

Не дивно, що Північна Корея виступає на боці росії у війні в Україні. Адже диктатура вважалася міжнародним вигнанцем, не в останню чергу через постійні провокації з ядерною програмою та випробуваннями балістичних ракет. Диктатура Кіма рада мати будь-якого партнера, який може допомогти їй вийти з ізоляції. З іншого боку, для москви тактика з Північною Кореєю є ризикованою. Союз між путіним і Кім Чен Ином показує, що російська армія залежить від допомоги, а кремль — від диктатури Кіма, пише видання T-online.

РЕКЛАМА

Немає сумнівів, що північнокорейські підрозділи були розгорнуті в східному військовому окрузі росії з метою проведення навчань. Супутникові знімки показують, що для солдатів були вириті окопи для тренувань. Є відео, на якому північнокорейські вояки в російській формі запасаються спорядженням, таким як рюкзаки й похідні ліжка в таборі в росії.

Крім того, путін і Кім уклали пакт під час візиту російського президента до Пхеньяну в червні, який включає обов'язок надання допомоги. Це означає, що в разі нападу на російську територію, як це сталося в Курській області з боку України, путін може попросити свого нового стратегічного партнера надати допомогу зброєю. Корейська армія оснащена застарілою технікою і загалом не дуже сучасна. Але Кім Чен Ин має те, що шукає путін: нове гарматне м'ясо для боїв в Україні та багато звичайних боєприпасів старого радянського виробництва.

РЕКЛАМА

Однак розгортання північнокорейських військ не позбавлене проблем. Мовний бар'єр і різна тактична підготовка російських і північнокорейських солдатів роблять ймовірним, що москва розгорне війська Кіма як резерв або використає їх для виконання завдань в росії, щоб мати можливість відправити більше своїх військ в Україну. З іншого боку, у Кім Чен Ина багато солдатів, але вони майже не мають бойового досвіду. В Україні це може змінитися. Однак Північна Корея насправді намагається ізолювати своє населення від решти світу, щоб не ставити під загрозу стабільність власного режиму. У війні в Україні північнокорейські солдати також могли б потрапити в полон під час фронтових операцій, йдеться у статті.

Відповідно, досі абсолютно незрозуміло, як путін буде розгортати війська з Північної Кореї. Зрозуміло лише одне: Україна та її прихильники перебувають у стані бойової готовності — і це не обов'язково добре для путіна. Перш за все, президент України Володимир Зеленський намагається оприлюднити інформацію про північнокорейських солдатів в Україні. Це також має стратегічне підґрунтя: Київ сподівається на більшу підтримку з боку Заходу і, насамперед, Південної Кореї, якщо диктатура Кіма дійсно активно втрутиться у війну.

РЕКЛАМА

Це пов'язано з тим, що розгортання північнокорейських військ у росії зараз вимушує Південну Корею діяти. Президент Південної Кореї Юн Сок Йол 24 жовтня назвав розгортання цих військ «провокацією» і оголосив про відповідь.

За даними військових аналітиків Global Firepower, Південна Корея має п'яту найсильнішу армію у світі, але досі залишалася осторонь війни в Україні. На це є дві основні причини. путін має важелі впливу на Сеул, оскільки Південна Корея отримує третину збагаченого урану, необхідного для роботи своїх 26 атомних електростанцій, з росії. Російський президент також шантажує Південну Корею озброїти диктатуру Кіма, якщо південнокорейський уряд постачатиме зброю Україні. Незважаючи на прохання НАТО, Південна Корея досі утримувалась від допомоги Україні, тому москва завжди називала цю країну найдружнішим представником у списку «недружніх держав», який кремль склав після свого вторгнення в Україну у 2022 році. Але тепер це може змінитися.

Вважається малоймовірним, що південнокорейські війська зараз будуть воювати безпосередньо на боці України. Більш імовірно, що Сеул може постачати туди зброю, важку техніку та боєприпаси. Крім того, південнокорейські військові надаватимуть Києву розвідувальну підтримку. Південна Корея ділитиметься власними знаннями і, за необхідності, допитуватиме північнокорейських військовополонених в Україні — також для того, щоб отримати власну інформацію.

США теж бачать потенціал для серйозної ескалації. Міністр оборони США Ллойд Остін пояснив: «Це матиме вплив не лише на Європу, але й на події в Індо-Тихоокеанському регіоні».

НАТО найближчим часом також має обговорити відповідь — і вона може бути жорсткою.

У Вашингтоні це підживлюватиме дебати про дозвіл на використання зброї великої дальності проти цілей в росії. Однак лунають вже й голоси, що закликають американських військових до прямих дій проти північнокорейських військ в Україні.

путін, безумовно, грає з вогнем, якщо Північна Корея введе свої війська у війну в Україні. Такі країни, як Польща, також могли б відігравати більш активну роль у війні. Тому що у Варшаві теж є сили, які виступають за введення миротворців НАТО в Україну або за створення безпольотної зони для захисту від російських авіаударів, йдеться у публікації.

Раніше експерти попереджали, що залучення у війну в Україні військ КНДР наближає її до Третьої світової.

264

Читайте нас у Facebook