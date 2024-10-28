Живуть на два роки менше: науковці з’ясували, як газові плити впливають на здоров’я людей

Газові плити вбивають 40 тисяч європейців щороку, закачуючи забруднюючі речовини в їхні легені. Згідно з доповіддю науковців, кількість смертей вдвічі більша, ніж кількість смертей у автомобільних аваріях, пише The Guardian.

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Так, плити викидають шкідливі гази, пов’язані з хворобами серця та легенів. Згідно з дослідженням домогосподарств у ЄС та Великобританії, використання газової плити скорочує життя людини в середньому майже на два роки.

Вчені з’ясували, що понад 36 тисяч людей у ЄС та 3,9 тисячі у Великій Британії передчасно помирають через згубний вплив газових плит. Вони кажуть, що їхні оцінки є консервативними, оскільки вони враховували лише вплив на здоров’я діоксиду азоту, а не інших газів, таких як чадний газ і бензол.

Зазначимо, що кожне третє домогосподарство в ЄС готує їжу на газі, у Великобританії цей показник становить 54% домогосподарств. В Італії, Нідерландах, Румунії та Угорщині їжу на газу готують понад 60% людей.

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На думку науковців, шкідливі речовини, що утворюються під час згоряння газу, викликають запалення дихальних шляхів.

Результати європейських вчених збігаються з дослідженням, проведеним у травні в США, яке виявило, що газові та пропанові плити спричиняють до 19 000 смертей дорослих щороку.

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«Як і сигарети, газові плити — це маленький вогонь, який наповнює наш дім забрудненням», — кажуть науковці і додають, що частково захистити себе від шкідливого впливу від газових плит можна, відкривши вікна під час приготування їжі або ввімкнувши витяжку.

Як писали «ФАКТИ», у грудні у Глухові Сумської області родина отруїлася чадним газом. Двоє людей померли, ще двоє опинилися у лікарні.

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