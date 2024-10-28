Соус із руколи та лайма: за бажання можна додати й іншу зелень

Свіжа зелень зараз продається цілий рік. То чому ж не приготувати зелений соус до м'яса чи пасти? Він матиме чудовий колір, аромат і смак.

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Приготування не займе багато часу і не потребуватиме багато зусиль.

Подавайте соус у красивій соусниці. Тоді він буде виглядати особливо вишуканим.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом соусу з руколи і лайма.

- Смачний соус — прекрасне доповнення до багатьох страв, — каже Елла Іванова. — Соусом із руколи можна доповнити свіжий хліб і тости, заправити салат, додати до м'ясних страв. Альтернативою лайму може бути лимон. За бажанням додавайте улюблені спеції.

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Соус із руколи та лайма 150 г руколи (за бажання можна додати й іншу зелень — кінзу, кріп, петрушку)

1 столова ложка олії

Сіль

1−2 зубки часнику

1 чайна ложка соку лайма

Цедра лайма

1 чайна меду або цукру (за бажанням)

Зелень добре промиваємо, просушуємо.

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Далі з'єднуємо всі інгредієнти, пропускаємо через блендер.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт кропового соусу — чудової приправи для багатьох страв.

Фото з альбому Елли Іванової

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