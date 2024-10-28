Соус із руколи та лайма: за бажання можна додати й іншу зелень
Свіжа зелень зараз продається цілий рік. То чому ж не приготувати зелений соус до м'яса чи пасти? Він матиме чудовий колір, аромат і смак.
Приготування не займе багато часу і не потребуватиме багато зусиль.
Подавайте соус у красивій соусниці. Тоді він буде виглядати особливо вишуканим.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом соусу з руколи і лайма.
- Смачний соус — прекрасне доповнення до багатьох страв, — каже Елла Іванова. — Соусом із руколи можна доповнити свіжий хліб і тости, заправити салат, додати до м'ясних страв. Альтернативою лайму може бути лимон. За бажанням додавайте улюблені спеції.
Соус із руколи та лайма
- 150 г руколи (за бажання можна додати й іншу зелень — кінзу, кріп, петрушку)
- 1 столова ложка олії
- Сіль
- 1−2 зубки часнику
- 1 чайна ложка соку лайма
- Цедра лайма
- 1 чайна меду або цукру (за бажанням)
Зелень добре промиваємо, просушуємо.
Далі з'єднуємо всі інгредієнти, пропускаємо через блендер.
І смачного!
Нагадаємо рецепт кропового соусу — чудової приправи для багатьох страв.
Фото з альбому Елли Іванової26
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