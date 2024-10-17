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Соус з кропу та лимона: осінній вітамінний феєрверк

22:27 18 жовтня 2024
Соус з кропу та лимона

Зараз зелень на ринку та в супермаркетах є цілий рік, тож якщо ви не встигли приготувати зелений соус влітку, зробити це ще не пізно. Додавати його можна в салати, супи та інші страви. Навіть брускетта з таким соусом із звичайної перетвориться на особливу. Такий соус — осінній феєрверк вітамінів. Правда, додавати його потрібно в міру, щоб смак і запах кропу не нівелював решту відтінків. Це правило міри стосується й інших соусів та прянощів.

Рецептом кропово-лимонного соусу поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Такий соус має приємний зелений колір та чудовий аромат, — каже Елла Іванова. — Альтернативою лимону може стати лайм. Соуси завжди відтіняють смак страви, якщо правильно підібрані.

Кропно-лимонний соус

  • 100 г кропу
  • Цедра та сік половини лимона або лайма
  • 2−3 зубки часнику
  • По половині чайної ложки солі та цукру
  • 50 г олії

Кріп добре промиваємо, перебираємо, просушуємо. У блендер поступово завантажуємо кріп, олію, сіль, сік і цедру лимона. Перебиваємо до консистенції соусу. І готове!

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Смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати заморожений вітамінний чай. А блогерка Валерія Велігура пояснила, як готувати цукати з гарбуза — справжній замінник цукерок на Хелловін.

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Фото з альбому Елли Іванової

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