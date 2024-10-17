Соус з кропу та лимона: осінній вітамінний феєрверк
Зараз зелень на ринку та в супермаркетах є цілий рік, тож якщо ви не встигли приготувати зелений соус влітку, зробити це ще не пізно. Додавати його можна в салати, супи та інші страви. Навіть брускетта з таким соусом із звичайної перетвориться на особливу. Такий соус — осінній феєрверк вітамінів. Правда, додавати його потрібно в міру, щоб смак і запах кропу не нівелював решту відтінків. Це правило міри стосується й інших соусів та прянощів.
Рецептом кропово-лимонного соусу поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Такий соус має приємний зелений колір та чудовий аромат, — каже Елла Іванова. — Альтернативою лимону може стати лайм. Соуси завжди відтіняють смак страви, якщо правильно підібрані.
Кропно-лимонний соус
- 100 г кропу
- Цедра та сік половини лимона або лайма
- 2−3 зубки часнику
- По половині чайної ложки солі та цукру
- 50 г олії
Кріп добре промиваємо, перебираємо, просушуємо. У блендер поступово завантажуємо кріп, олію, сіль, сік і цедру лимона. Перебиваємо до консистенції соусу. І готове!
Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової56
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