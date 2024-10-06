41.00 / 41.50 45.31 / 45.94
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Соус із часнику та петрушки з лимонним соком: вітамінний феєрверк осені

22:26 6 жовтня 2024
Соус із часнику та петрушки з лимонним соком

Осінь — щедра пора. Вона дарує нам стільки вітамінів! Важливо лише оцінити цей безцінний дар. Один із дарів — свіжа зелень. На базарі зазвичай її продають великими пучками. Додаси в суп і салат, а що робити з рештою? Адже вона швидко в'яне.

Приготуйте вітамінний соус. Рецептом соусу з часником, петрушкою та лимонним соком поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Петрушка, часник та рослинна олія — незвичайне поєднання, — каже Елла Іванова. — В Італії такий соус додають до спагетті. В Іспанії маринують у ньому м'ясо та рибу. А я додаю скрізь — у маринади, салати, заправки супів. Також доповнюю ним бутерброди.

Осінній соус з петрушки та часнику

  • Пучок петрушки
  • 5−6 зубків часнику
  • 50−100 г оливкової або соняшникової олії
  • Сіль
  • 1 столова ложка свіжого лимонного соку
  • Можна додати трохи цукру та перець чилі.

Петрушку добре промити. Пропустити через блендер з часником та олією, а також лимонним соком.

РЕКЛАМА

Додаємо на смак сіль. Чудовий соус готовий.

Смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати мариновані баклажани з перцем, а також публікували рецепт швидкого пирога з капустою на сковороді.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

83

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

десерт

Крутий десерт з гарбуза: сподобається навіть прискіпливому гурману

Газ

З жовтня платитимемо за газ по-новому: чому зміняться суми у платіжках

Годинник-гороскоп

Кролики вирвуться в лідери, а бажання Тигрів почнуть збуватись: східний гороскоп на тиждень 7 — 13 жовтня

Потап

Повна «кашаса з просекко»: Потап прогулявся Барселоною у модному жакеті й натякнув, що готує з NK нове «Moloko» (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту