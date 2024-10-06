Соус із часнику та петрушки з лимонним соком: вітамінний феєрверк осені
Осінь — щедра пора. Вона дарує нам стільки вітамінів! Важливо лише оцінити цей безцінний дар. Один із дарів — свіжа зелень. На базарі зазвичай її продають великими пучками. Додаси в суп і салат, а що робити з рештою? Адже вона швидко в'яне.
Приготуйте вітамінний соус. Рецептом соусу з часником, петрушкою та лимонним соком поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Петрушка, часник та рослинна олія — незвичайне поєднання, — каже Елла Іванова. — В Італії такий соус додають до спагетті. В Іспанії маринують у ньому м'ясо та рибу. А я додаю скрізь — у маринади, салати, заправки супів. Також доповнюю ним бутерброди.
Осінній соус з петрушки та часнику
- Пучок петрушки
- 5−6 зубків часнику
- 50−100 г оливкової або соняшникової олії
- Сіль
- 1 столова ложка свіжого лимонного соку
- Можна додати трохи цукру та перець чилі.
Петрушку добре промити. Пропустити через блендер з часником та олією, а також лимонним соком.
Додаємо на смак сіль. Чудовий соус готовий.
Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової83
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