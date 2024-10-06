Соус із часнику та петрушки з лимонним соком: вітамінний феєрверк осені

Осінь — щедра пора. Вона дарує нам стільки вітамінів! Важливо лише оцінити цей безцінний дар. Один із дарів — свіжа зелень. На базарі зазвичай її продають великими пучками. Додаси в суп і салат, а що робити з рештою? Адже вона швидко в'яне.

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Приготуйте вітамінний соус. Рецептом соусу з часником, петрушкою та лимонним соком поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Петрушка, часник та рослинна олія — незвичайне поєднання, — каже Елла Іванова. — В Італії такий соус додають до спагетті. В Іспанії маринують у ньому м'ясо та рибу. А я додаю скрізь — у маринади, салати, заправки супів. Також доповнюю ним бутерброди.

Осінній соус з петрушки та часнику Пучок петрушки

5−6 зубків часнику

50−100 г оливкової або соняшникової олії

Сіль

1 столова ложка свіжого лимонного соку

Можна додати трохи цукру та перець чилі.

Петрушку добре промити. Пропустити через блендер з часником та олією, а також лимонним соком.

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Додаємо на смак сіль. Чудовий соус готовий.

Смачного!

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати мариновані баклажани з перцем, а також публікували рецепт швидкого пирога з капустою на сковороді.

Фото з альбому Елли Іванової

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