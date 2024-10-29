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Книга рецептів

Дуже смачна маринована скумбрія: легкий рецепт вас здивує

22:25 29 жовтня 2024
маринована скумбрія

Маринована скумбрія з картоплею нікого не залишить байдужим. Звичайно, можна купити готову рибу в магазині. Але за кількох причин краще приготувати в домашніх умовах. Перш за все, вона буде натуральною. Друга вагома для багатьох причина — бюджетність. Адже в магазині маринована риба коштує недешево. До речі, нагадаємо ще один рецепт засолу скумбрії всього за дві години — без оцту, води і цукру.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.

- Перед приготуванням рибу треба почистити і видалити хребет, порізати на шматочки, — каже Елла Іванова. — Якщо риба заморожена, то, звісно, заздалегідь її потрібно розморозити. Це дуже простий рецепт — думаю, вам сподобається. Спробуйте приготувати — не пошкодуєте.

Маринована скумбрія

  • 2 скумбрії

Для маринаду

  • 250 мл води
  • 15 г солі
  • 15 г цукру
  • 1 гвоздичка
  • 1 лавровий лист
  • Суміш перців

Для подачі

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  • 1 цибулина
  • За смаком оцет, сіль, цукор
  • 1 столова ложка олії

З'єднуємо інгредієнти для маринаду і доводимо його до кипіння, а потім охолоджуємо.

Маринуємо рибу, накривши і помістивши в холодильник, добу.

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Додаємо цибулю та спеції, можна додати зелень. І смачного!

Нагадаємо рецепт маринованої скумбрії з аджикою.

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Фото з альбому Елли Іванової

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