Дуже смачна маринована скумбрія: легкий рецепт вас здивує
Маринована скумбрія з картоплею нікого не залишить байдужим. Звичайно, можна купити готову рибу в магазині. Але за кількох причин краще приготувати в домашніх умовах. Перш за все, вона буде натуральною. Друга вагома для багатьох причина — бюджетність. Адже в магазині маринована риба коштує недешево. До речі, нагадаємо ще один рецепт засолу скумбрії всього за дві години — без оцту, води і цукру.
Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.
- Перед приготуванням рибу треба почистити і видалити хребет, порізати на шматочки, — каже Елла Іванова. — Якщо риба заморожена, то, звісно, заздалегідь її потрібно розморозити. Це дуже простий рецепт — думаю, вам сподобається. Спробуйте приготувати — не пошкодуєте.
Маринована скумбрія
- 2 скумбрії
Для маринаду
- 250 мл води
- 15 г солі
- 15 г цукру
- 1 гвоздичка
- 1 лавровий лист
- Суміш перців
Для подачі
- 1 цибулина
- За смаком оцет, сіль, цукор
- 1 столова ложка олії
З'єднуємо інгредієнти для маринаду і доводимо його до кипіння, а потім охолоджуємо.
Маринуємо рибу, накривши і помістивши в холодильник, добу.
Додаємо цибулю та спеції, можна додати зелень. І смачного!
Нагадаємо рецепт маринованої скумбрії з аджикою.
Фото з альбому Елли Іванової86
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