Мільярдний бізнес: скільки Північна Корея заробляє на допомозі кремлю зброєю

Останнім часом експерти говорять про присутність північнокорейських солдатів у росії. Постачання ракет москві були задокументовані, й дослідження показує, що це, очевидно, мільярдний бізнес для Північної Кореї. Недавнє дослідження оцінило продаж Північною Кореєю зброї росії під час війни в Україні до 5,5 мільярда доларів. Крім того, доходи Північної Кореї можуть зрости на сотні мільйонів доларів, якщо її війська будуть введені в Україну. Про це йдеться у дослідженні Фонду Фрідріха Науманна.

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Для дослідження Олена Гусейнова з Університету іноземних мов Ханкук у Сеулі оцінила звіти розвідки, витік документів і ціни на боєприпаси з попередніх північнокорейських угод зі зброєю. Виходячи з цього, Гусейнова оцінює обсяги постачання північнокорейської зброї в росію з лютого 2022 року в межах від 1,7 млрд до 5,5 млрд доларів США.

Сама Північна Корея не публікує даних про експорт своєї зброї, що робить точнішу оцінку практично неможливою. У своїх звітах південнокорейська спецслужба спирається, серед іншого, на супутникові фотографії, які вона використовує для моніторингу суднових поставок між Північною Кореєю та росією. Відповідно, Північна Корея підтримує російську армію насамперед артилерійськими снарядами та ракетами малої дальності.

«Війна в Україні погіршила ситуацію з безпекою у Східній Азії. росія і Північна Корея працюють над дестабілізацією міжнародного порядку», — каже Фредерік Шпор, керівник Корейського фонду Фрідріха Науманна.

Центральний банк Південної Кореї оцінює загальний обсяг валового внутрішнього продукту Північної Кореї за попередній рік в еквіваленті 23 мільярдів доларів.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що президент Південної Кореї припустив можливість надання Україні зброї.

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