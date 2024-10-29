Навряд чи вони будуть високоефективною бойовою силою: експерт про війська КНДР у рф

Кілька тисяч північнокорейських солдатів прибули в західну частину Курської області росії, де, як очікується, візьмуть участь у майбутньому контрнаступі, спрямованому на витіснення українських військ, які окупували частину регіону з серпня, заявили один український і два американських чиновники, пише The New York Times.

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Північнокорейські війська ще не вступили в бій, і поки що незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть, сказали посадовці, які говорили на умовах анонімності. Якою б не була їхня роль, за словами чиновників, будь-який значний контингент північнокорейських військ дозволить росії тримати більше своїх сил на сході України, де вони зможуть зосередитися на захопленні якомога більшої частини української території до настання суворих зимових погодних умов. Протягом декількох тижнів уряди Південної Кореї та України попереджали, що тисячі північнокорейців тренуються разом з російськими солдатами, причому Україна називала цифру в 12 000 військовослужбовців. А цього тижня американські офіційні особи підтвердили, що контингент північнокорейських військ був переправлений кораблем до Владивостока, що міністр оборони Ллойд Остін назвав «дуже, дуже серйозною» ескалацією. Високопоставлений український чиновник, обізнаний з пересуванням ворожих військ, повідомив, що очікується прибуття до 5 000 північнокорейських військових.

За словами чиновників, ці війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Як зазначив український урядовець, їх перевозять з Владивостока на борту транспортних літаків Іл-76 на військовий аеродром на заході росії, а потім везуть у зону бойових дій.

За словами українського урядовця, надходили неоднозначні сигнали щодо того, чи будуть відправлені додаткові північнокорейські війська для участі в бойових діях на українській території. Наразі вони концентруються лише в Курській області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що за інформацією розвідки вже 27−28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані росією в зонах бойових дій.

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«Це очевидний ескалаційний крок росії», — сказав Зеленський.

Незрозуміло, як поява північнокорейських військ може змінити динаміку на полі бою, якщо це взагалі можливо.

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Північнокорейські війська не брали участі в жодній війні з 1950-х років, і є питання щодо можливостей навіть їхніх елітних підрозділів. Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться зіткнутися з мовним бар'єром, незнайомою місцевістю і армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних. Якщо їх відправлять на лінію фронту в Курську, вони зіткнуться з загартованими в боях українськими силами, які російські війська не змогли витіснити після несподіваного вторгнення в серпні.

«Я не очікую, що вони будуть високоефективною бойовою силою, якщо опиняться на фронті, — написав Еміль Кастехелмі, військовий експерт фінської Black Bird Group, на соціальній платформі X. — Але справа може бути не в цьому. Хтось має загинути на полі бою, і з російської точки зору, звичайно, краще, якщо це буде не росіянин».

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Окрім безпосередніх бойових планів, ще одним нагальним питанням для Сполучених Штатів та їхніх союзників в Азії є те, що президент путін міг би дати Північній Кореї в обмін на війська.

Наразі американські офіційні особи кажуть, що не бачили жодних доказів надання послуги за послугу, але занепокоєні тим, що за свої клопоти лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може отримати якусь значну військову допомогу, яка може посилити небезпеку, яку Північна Корея становить для своїх сусідів і Сполучених Штатів Америки. Офіційні особи та експерти кажуть, що пан Кім прагне збільшити дальність своїх міжконтинентальних балістичних ракет і продемонструвати, що вони здатні вражати американські міста.

Для путіна вигоди очевидні. За західними оцінками, з початку війни загинуло і було поранено понад 600 000 російських військовослужбовців, і йому потрібно більше людей, щоб заправити свою військову машину. Але він також не поспішає витрачати політичний капітал на ще один масштабний призов. Тому йому довелося покладатися на нетипові методи вербування, такі як набір ув'язнених і заманювання найманців з бідних країн, таких як Куба і Непал, щоб вони приєдналися до боротьби за гроші. Майже всі ці війська, включно з основною частиною внутрішніх бойових сил росії, були кинуті в кривавий, виснажливий наступ на сході України. путін не хотів відволікати війська від головної битви, для деокупації частини російської території в Курській області. Але є ознаки того, що його терпіння щодо вторгнення вичерпується, і цього місяця він активізував зусилля з витіснення українців ще до того, як туди прибули північнокорейці.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта про те, чому втручання у війну солдатів КНДР може обернутися проти путіна.

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