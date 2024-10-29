Не можуть продовжувати наступ на Україну без іноземної підтримки: в НАТО назвали кількість вбитих і поранених російських окупантів

Кількість вбитих і поранених російських солдатів подвоїлася за рік, заявляє Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Північна Корея вже відправила тисячі солдатів воювати проти України. Тепер росія потребує допомоги з-за кордону, пише n-tv.de.

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За даними НАТО, президент росії путін зараз залежить від підтримки з-за кордону, щоб продовжувати свою агресивну війну проти України.

«Понад 600 000 російських солдатів були вбиті або поранені у війні путіна, і він не в змозі продовжувати свій наступ на Україну без іноземної підтримки», — заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в Брюсселі.

Таким чином, кількість жертв, яку наводить НАТО, подвоїлася приблизно за рік.

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Після консультацій про можливе швидке бойове розгортання північнокорейських солдатів в Україні Рютте також заявив, що може підтвердити, що північнокорейські військові підрозділи дислокуються в Курській області поблизу кордону. З погляду оборонного альянсу, це є значною ескалацією та небезпечним розширенням війни росії.

«Інтенсифікація військової співпраці між росією та Північною Кореєю є загрозою для безпеки як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і в Євроатлантичному регіоні», — заявив Марк Рютте.

Він зазначив, що Північна Корея вже поставила росії мільйони боєприпасів і балістичних ракет. Це розпалює серйозний конфлікт у самому серці Європи.

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Рютте й представники 32 країн НАТО раніше обговорили останні дані розвідки з експертами з Південної Кореї. За даними південнокорейської розвідки, Північна Корея вже відправила тисячі солдатів до росії і планує розмістити там загалом близько 12 000 солдатів. росія та Північна Корея донедавна відкидали наміри бойової місії в російсько-українській війні як спекуляції.

Раніше експерт зазначив, що навряд чи війська КНДР будуть високоефективною бойовою силою.

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