У той час, як Україна поновлює свій заклик про запрошення до Альянсу Північноатлантичного договору, колишній високопоставлений чиновник часів президентства Трампа Роберт О'Брайен попередив, що такий крок «загрожує Третьою світовою війною», пише видання Fox News.

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Розмірковуючи про різноманітні геополітичні загрози, Роберт О'Брайен заявив, що США можуть запропонувати гарантії безпеки для України та більш жорсткі санкції проти росії, але не можуть задовольнити прохання президента України Володимира Зеленського про запрошення до НАТО без серйозної ескалації.

«Привести в НАТО країну, яка перебуває у стані війни з росією, є дуже провокаційним для росіян і може призвести до ескалації, навіть до ядерної війни, — сказав він. — Ми, звичайно, можемо надати Україні гарантії безпеки … розмістити східноєвропейські війська в Україні, щоб допомогти забезпечити мир після укладення мирної угоди. Але НАТО є занадто провокативним на цьому етапі».

Точка зору О'Брайена дає уявлення про те, як майбутня адміністрація Трампа може підійти до вирішення глобальних криз на Близькому Сході, в росії та на Далекому Сході.

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О'Брайен, який був головним радником колишнього президента Дональда Трампа з питань національної безпеки з 2019 по 2021 рік, розглядається як можливий кандидат на посаду державного секретаря або на іншу посаду, пов'язану з національною безпекою. За його словами, він «звичайно» погодиться на роботу в Білому домі, якщо Трамп переможе на виборах у листопаді та запропонує йому таку посаду.

«Для мене завжди велика честь служити країні й служити президенту. Але я не агітую через якусь посаду, — сказав він. — Є багато дійсно чудових людей, які хотіли б працювати на президента».

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Вихід з війни, на думку Роберта О'Брайена, лежить через перемовини, і необхідні більш жорсткі санкції, щоб підірвати економіку росії та змусити її сісти за стіл переговорів.

«Санкції були відносно незначними, — сказав О'Брайен. — Вони не наклали санкції на Центральний банк рф. Вони не вигнали людей зі SWIFT. Вони забрали яхти кількох олігархів».

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Міністр фінансів Джанет Єллен нещодавно заявила, що США найближчими днями оголосять про нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль росії. Обмеження будуть спрямовані на другорядних суб'єктів, які постачають росії критично важливі товари.

«Україна матиме справжні демографічні проблеми, якщо не зупинять війну, — зазначив О'Брайен. — Ми залишимо українцям право вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру».

Раніше кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Дональда Трампа Джей Ді Венс заявив, що не вважає путіна ворогом.

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