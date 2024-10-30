Чи все листя можна компостувати: деякі дерева створять проблеми

Кожному власнику саду доводиться стикатися з листям, що опадає з дерев восени. Їх можна використовувати в саду кількома способами, наприклад, щоб вкрити грядки з підзимними посадками. Але листя деяких дерев і кущів може викликати проблеми. Перевірте, чи все листя придатне для компостування або укриття рослин, пише видання Regiodom.

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Перш за все, не можна компостувати листя, уражене хворобами та шкідниками. Звичайно, окремі хворі листки не зашкодять, але якщо хвороба вразила все дерево, не кладіть його листя в компост. Це може включати, серед іншого: персики, уражені скручуванням листя, або азалії, уражені борошнистою росою або сірою пліснявою, а також інші дерева та кущі з хворобами. Патогени можуть виживати в компості або листовій землі та інфікувати наступні рослини.

При цьому хворе листя необхідно згрібати з-під дерев і кущів, оскільки лежання під ними сприятиме розвитку хвороб у наступному сезоні. Зверніть увагу не тільки на плодові дерева, але і на чагарники, в тому числі й декоративні: троянди сприйнятливі до широкого спектра грибкових захворювань.

Це стосується й інших уражених хворобами рослин — не компостуйте, наприклад, зрізані пагони флоксів, півоній або багаторічних айстр, на яких, наприклад, є борошниста роса або сіра пліснява. Листя та зрізані пагони хворих рослин слід утилізувати як зелені відходи.

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Варто знати, що є також кілька видів дерев, які мають виключно міцне листя. І треба враховувати, що вони будуть розкладатися довше інших. До них належать: магнолії, вільхи, тополі.

Листя вічнозелених видів, таких як рододендрони, червоне дерево, падуб і звичайний плющ, також розкладаються надзвичайно довго. Хоча вони масово не опадають восени, але рослини їх також замінюють і з ними доводиться боротися протягом сезону. Є також дерева, листя яких містить багато дубильних речовин, які також уповільнюють розкладання і не приносять користі іншим рослинам. До них належать, серед іншого: листя дуба і бука (не використовуйте їх для мульчування клумб). У випадку якщо листя розкладається довго, його можна подрібнити (наприклад, зібравши газонокосаркою) і компостувати в такому вигляді.

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Такі «важкі» листочки можна складати в окрему купу, щоб вони не затягували процес створення всього компосту.

Листя волоського горіха також досить проблематичне з двох причин. Перш за все, листки великі і шкірясті, а значить, розкладаються довго. По-друге, вони містять речовину під назвою юглон, яка перешкоджає росту багатьох рослин. Хоча юглон розкладається і втрачає свої властивості, час цього процесу залежить від умов (він займає від кількох тижнів до кількох місяців). Тож компосту з горіхового листя доводиться чекати довго. Свіжоопале листя для мульчування рослин краще не використовувати.

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Раніше «ФАКТИ» пояснювали, чим восени не потрібно удобрювати землю на ділянці.

Також читайте, коли краще перекопувати город — восени чи навесні, і як це правильно робити.

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