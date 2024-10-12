Залежить від ґрунту: коли краще перекопувати город — восени чи навесні і як це правильно робити

Досвідчені городники, які раніше розповіли, що потрібно обов’язково зробити на ділянці у жовтні чи листопаді, розповіли про плюси та мінуси перекопування городу під зиму, пише УНІАН.

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В осінньої перекопки городу є свої плюси і, як виявилося, мінуси. Плюсів, звісно, більше:

• восени город перекопують, щоб наситити ґрунт добривами, які вносять під перекопування;

• перекопані грядки сніг швидше насичує вологою;

• бур'янів буде менше — їхнє насіння опиниться зверху і загине;

• те саме станеться і зі шкідниками — личинки та бактерії на поверхні просто не виживуть у мороз.

Також завдяки осінній перекопці ґрунт — більш пухкий і навесні швидше прогрівається. Перекопуючи ділянку, можна одразу позбуватися мору, що скупчився на ній, у вигляді палиць, каміння, залишків бур'янів тощо. — тобто, до весни отримаємо чистенький город.

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Тепер про мінуси — їх менше, але вони є:

• під час перекопки гинуть не тільки шкідники, а й корисні комахи та їхні личинки, що впливає на родючість ґрунту;

• є ймовірність, що після перекопки нагорі виявиться менш родючий шар ґрунту.

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Досвідчені садівники радять у цій справі звернути увагу на тип ґрунту на ділянці:

• важкий і глинистий ґрунт потрібно обов'язково перекопати восени;

• якщо ґрунт пухкий і легкий — достатньо розпушити;

• піщаний ґрунт — не чіпати до весни.

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У теплих регіонах ґрунт сухіший і йому не потрібна часта перекопка. І, навпаки — в холодному і вологому кліматі ґрунт ущільнюється і тому його потрібно перекопувати.

Осінню перекопку слід робити після того, як зібрано врожай і все прибрано на ділянці. Перекопують город до кінця жовтня — початку листопада, залежно від погоди — потрібно встигнути це зробити до перших заморозків і затяжних дощів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно зробити на городі та в саду восени.

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