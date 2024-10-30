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Варення з моркви: бюджетно, смачно, незвично

22:27 30 жовтня 2024
Варення з моркви

Чи траплялося з вами таке, що дуже хочеться чогось смачного до чаю, але ані шоколаду, ані цукерок, ані випічки немає, та й десерт приготувати особливо ні з чого? У такому разі вас дуже виручить морква. З неї можна швидко і просто приготувати смачне й ароматне варення. Знадобляться лише цукор і наявні вдома прянощі, а також лимон, лайм або апельсин. Подавайте варення в красивій розетці. При подачі його можна прикрасити листочком свіжої м'яти.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Варення вийде дуже ароматне, — каже Елла Іванова. — За бажання шматочки моркви можна перетворити на цукати, якщо їх витягти з готового варення і запекти за температури 150 градусів приблизно пів години. У ній їх залишають до повного охолодження.

Морквяне варення

  • 600 г вареної моркви
  • 300 г цукру
  • 100 г води
  • Сік і цедра 1 лайма
  • 2 гвоздики
  • Імбир (за смаком)

Варену моркву нарізаємо на кубики. У каструлю додаємо цукор і воду, а також сік і цедру лайма, гвоздику та шматочок імбиру. Варимо до загустіння. Охолоджуємо. І смачного!

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Нагадаємо рецепт французької галети. Це просто знахідка для тих, хто не любить возитися з борошном.

Фото з альбому Елли Іванової

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