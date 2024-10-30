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Гарантії безпеки не є альтернативою НАТО: посол Британії про угоди з країнами-партнерами

11:22 31 жовтня 2024
Угода щодо гарантій з безпеки

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс вважає, що угоди про гарантії безпеки, укладені з країнами-партнерами, не здатні замінити членство України в НАТО, а лише наближають вступ до Альянсу. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Латвії хочуть, щоб Україна отримала запрошення до НАТО у 2025 році.

«Це написано і в нашому договорі з Україною, — зауважив посол. — Цей договір — він шлях до членства НАТО. І це не є альтернативою НАТО. Гарантія, яку має мати Україна, це стаття 5 Північноатлантичного договору. Через реалізацію безпекової угоди Британія може бути впевненою, що це наблизить момент, коли Україна вступить до НАТО».

Він додав, що Британія буде довгостроково підтримувати Україну, бо так вказано у договорі.

«Щороку ми будемо давати 3 млрд фунтів стерлінгів для захисту України, до 2030 року, але і стільки скільки буде потрібно», — підсумував Мартін Гарріс.

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Проте не всі країни-союзники налаштовані рішуче щодо допомоги Україні. Зокрема, Франція не виконає свою обіцянку про допомогу Україні на 3 млрд євро у 2024 році.

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