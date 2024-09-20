Борщ із курячими потрухами: смачно, ситно і дуже бюджетно

Рецептів борщу існує безліч. Якому ж віддати перевагу? Виходьте з тих продуктів, які у вас є — це найправильніший шлях.

Борщ із курячими потрухами смачний, ситний і, що важливо, бюджетний. Адже курячі потрухи коштують порівняно недорого. Та й овочі теж. Рецептом смачної та ситної страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

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— Цей рецепт не вимагає багато часу, — каже Ардія Діаманті. — Якщо ви людина зайнята, можливо, він стане вашим улюбленим. За бажанням варити його можна прямо в сковороді з високими стінками.

Борщ із курячими потрухами РЕКЛАМА Курячі потрухи — 200 г

Картопля — 7 шт.

Буряк — 2 шт.

Морква — 2 шт.

Цибуля — 2 шт.

Зелень на смак (петрушка чи кріп)

Рослинна олія для смаження



Потрухи промити, почистити від плівок і обсмажити на сковороді з двох сторін, додавши кільцями порізану цибулю. Залити водою. Тушкувати, поступово додаючи нарізані слайсами буряки, моркву та картоплю.

Варити до готовності. Подавати із зеленню та сметаною. Також можна доповнити часником та перцем чилі.

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І смачного!

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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