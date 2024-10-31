Вучич запитав путіна про припинення війни в Україні: що відповів диктатор

Наступний президент США повинен проштовхнути перемир'я, яке б спонукало росію та Україну до припинення війни, вважає президент Сербії Александар Вучич, який підтримує канали зв'язку з обома сторонами, що воюють, пише Bloomberg.

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Хоча президентам путіну та Зеленському може бути важко це прийняти, пропозиція, висунута переможцем виборів 5 листопада, є єдиним шляхом виходу з конфлікту, який триває вже третій рік, вважає сербський лідер.

«Укладіть перемир'я якомога швидше, — сказав Вучич в інтерв'ю агентству Bloomberg. — Тоді з'являться шляхи для досягнення довгострокового миру. Але зробіть цей перший крок якомога швидше».

За словами сербського лідера, припинення бойових дій не тільки покладе край кровопролиттю, але й буде в «найкращих інтересах Заходу».

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Вучич довгий час балансував між Сходом і Заходом. Але він скоротив свої зв'язки з путіним після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Хоча Сербія не приєдналася до західних санкцій, спрямованих проти москви, вона надала допомогу Києву й засудила напад кремля.

Війна також змінила особисті стосунки Александра Вучича з путіним, з яким він регулярно зустрічався до війни та на якого покладався в геополітичних питаннях.

На початку жовтня вони вперше за два з половиною роки поговорили безпосередньо телефоном. Вучич зателефонував путіну, щоб повідомити, що не зможе прийняти його запрошення на саміт БРІКС в Казані. Натомість Сербія відправила чотирьох міністрів уряду.

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«Це те, що роблять джентльмени, це те, що роблять справжні чоловіки за таких обставин, навіть якщо інша сторона очікує іншої відповіді, — сказав Вучич про телефонний дзвінок. — Потім я запитав його про ситуацію в Україні. Я порушив тему припинення вогню, але путін, схоже, не був зацікавлений. Всі цілі спеціальних військових операцій, як він сказав, будуть виконані, відповів російський президент».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сербія суттєво допомагає Україні зброєю.

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