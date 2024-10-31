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Осінній салат з грибами: святковий і на вигляд, і на смак

16:50 31 жовтня 2024
Осінній салат

Жовтень добігає кінця, завершуючи і період гарбузових смаколиків. Вже зовсім скоро господині перейматимуться пошуком святкових рецептів для новорічного столу.

Новий тренд чітко підмітила львівська популярна фудблогерка Лілія Цвіт, яка приготувала розкішний осінній салат з грибами і копченим філе, мов натякаючи, що саме ним ви можете неабияк порадувати не лише свою родину, але й гостей, що завітають на ваше найближче родинне свято.

«Цей рецепт справді вартий уваги, адже точно стане прикрасою святкового столу», — впевнена пані Лілія.

Інгредієнти (на форму 18 см):

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  • яйця — 4 шт;
  • шампіньйони — 300 г;
  • цибуля — 1 шт;
  • копчене філе — 300 г;
  • сир — 100 г.

Соус:

  • майонез — 150 г;
  • часник — 2−3 зуб;
  • кріп — 2−3 гілочки;
  • щіпка солі.

Для декору господиня використала соломку (150 г) та мариновані опеньки (100 г).

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Приготування

Розпочинаємо із приготування соусу. Для цього з'єднуємо майонез часник, кріп, трішечки солі і все ретельно перемішуємо. Соус можна перекласти у кондитерський пакетик. Звісно, можна просто змащувати салат просто майонезом, але соус додає особливого смаку, тому краще все ж використовувати його.

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Підсмажте подрібнені печериці на сковороді з олією, з додаванням цибулі.

Яйця відваріть, сир натріть на тертці.

Починаємо формувати салат. Спочатку відварені яйця натираємо на дрібній терці і викладаємо їх на дно роз'ємної форми, змащучи шаром соусу.

Наступним шаром викладаємо охолоджені смажені шампіньйони, розрівнюючи ложкою.

Змащуємо соусом і викладаємо подрібнене куряче філе.

Зверху салат посипаємо тертим сиром, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо просочуватися у холодильник щонайменше на 3−4 години, після чого знімаємо кулінарне кільце, змащуємо соусом з боків і декоруємо солоною соломкою.

Наостанок викладаємо мариновані опеньки — вони дрібні і дуже пасують, а також викладаємо гілочки кропу.

Можна подавати до столу.

Смачного!

А ще спробуйте приготувати стейки з печериць, як радить давній друг «ФАКТІВ», кулінарка Елла Іванова з Кривого Рога.

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