«Страшне» гарбузове тирамісу на Гелловін від Марко Черветті: знадобиться не тільки «Амаретто»

Гелловін традиційно відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада і готують до нього не лише «лякаючі» ліхтарі з гарбуза, але й різні страви та напої з цього овочу.



Одну з таких страв під час роботи в Україні представив і відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті. Йдеться про тирамісу — чи не найвідоміший італійський десерт. Про те, як його готувати, розповідає інформаційний ресурс shuba.

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Інгредієнти (на 4 порції): Гарбуз — 500 г;

Мед — 120 г;

Сир маскарпоне — 500 г;

Лікер Amaretto — 100 мл;

Печиво амареті — 80 г;

Кава американо — 400 мл;

Мускатний горіх — за смаком.

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Приготування: Наріжте очищений від насіння та шкіри гарбуз середніми кубиками.

Розігрійте духовку до 180 °C і запечіть гарбуз до готовності (близько 15 хвилин).

Покладіть гарбуз у чашу блендера, додайте мед та маскарпоне й збийте в «кашу». Додайте в суміш лікер і ще раз збийте.

У керамічну посудину подрібніть руками печиво (товщиною у 1 см). Додайте кілька столових ложок холодної кави та дайте печиву набрякнути й затвердіти.

Додайте на шар печива з кавою шар гарбузового крему.

Посипте мускатним горіхом та виримайте у холодильнику 8 годин.

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Також з маскарпоне та гарбузом можна приготувати смачний десерт, в який ще додають яйця та цукрову пудру.

Гарбуз можна назвати «унівесальним» продуктом, бо з нього готують і перші, і другі страви, і десерти. А також його можно маринувати на закуски.

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Фото — скріншот

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