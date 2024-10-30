«Страшне» гарбузове тирамісу на Гелловін від Марко Черветті: знадобиться не тільки «Амаретто»
Гелловін традиційно відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада і готують до нього не лише «лякаючі» ліхтарі з гарбуза, але й різні страви та напої з цього овочу.
Одну з таких страв під час роботи в Україні представив і відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті. Йдеться про тирамісу — чи не найвідоміший італійський десерт. Про те, як його готувати, розповідає інформаційний ресурс shuba.
Інгредієнти (на 4 порції):
- Гарбуз — 500 г;
- Мед — 120 г;
- Сир маскарпоне — 500 г;
- Лікер Amaretto — 100 мл;
- Печиво амареті — 80 г;
- Кава американо — 400 мл;
- Мускатний горіх — за смаком.
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Приготування:
- Наріжте очищений від насіння та шкіри гарбуз середніми кубиками.
- Розігрійте духовку до 180 °C і запечіть гарбуз до готовності (близько 15 хвилин).
- Покладіть гарбуз у чашу блендера, додайте мед та маскарпоне й збийте в «кашу». Додайте в суміш лікер і ще раз збийте.
- У керамічну посудину подрібніть руками печиво (товщиною у 1 см). Додайте кілька столових ложок холодної кави та дайте печиву набрякнути й затвердіти.
- Додайте на шар печива з кавою шар гарбузового крему.
- Посипте мускатним горіхом та виримайте у холодильнику 8 годин.
Також з маскарпоне та гарбузом можна приготувати смачний десерт, в який ще додають яйця та цукрову пудру.
Гарбуз можна назвати «унівесальним» продуктом, бо з нього готують і перші, і другі страви, і десерти. А також його можно маринувати на закуски.
Фото — скріншот54
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