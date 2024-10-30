41.05 / 41.63 44.55 / 45.21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Страшне» гарбузове тирамісу на Гелловін від Марко Черветті: знадобиться не тільки «Амаретто»

9:24 30 жовтня 2024
Тирамісу

Гелловін традиційно відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада і готують до нього не лише «лякаючі» ліхтарі з гарбуза, але й різні страви та напої з цього овочу.

Одну з таких страв під час роботи в Україні представив і відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті. Йдеться про тирамісу — чи не найвідоміший італійський десерт. Про те, як його готувати, розповідає інформаційний ресурс shuba.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Гарбуз — 500 г;
  • Мед — 120 г;
  • Сир маскарпоне — 500 г;
  • Лікер Amaretto — 100 мл;
  • Печиво амареті — 80 г;
  • Кава американо — 400 мл;
  • Мускатний горіх — за смаком.

Читайте також: Гарбуз по-новому: одразу два кулінарні винаходи від блогерки з ляльковим голосом

Приготування:

  • Наріжте очищений від насіння та шкіри гарбуз середніми кубиками.
  • Розігрійте духовку до 180 °C і запечіть гарбуз до готовності (близько 15 хвилин).
  • Покладіть гарбуз у чашу блендера, додайте мед та маскарпоне й збийте в «кашу». Додайте в суміш лікер і ще раз збийте.
  • У керамічну посудину подрібніть руками печиво (товщиною у 1 см). Додайте кілька столових ложок холодної кави та дайте печиву набрякнути й затвердіти.
  • Додайте на шар печива з кавою шар гарбузового крему.
  • Посипте мускатним горіхом та виримайте у холодильнику 8 годин.

РЕКЛАМА

Також з маскарпоне та гарбузом можна приготувати смачний десерт, в який ще додають яйця та цукрову пудру.

Гарбуз можна назвати «унівесальним» продуктом, бо з нього готують і перші, і другі страви, і десерти. А також його можно маринувати на закуски.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

54

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принц Вільям

Поки Чарльз III бореться з раком: принца Вільяма розлютили слова Гаррі про Кейт Міддлтон

Миття сковорідки

Сковорідки та каструлі завжди будуть чистими і без нагару: ефективний лайфхак для чистоти посуду

Смажені пиріжки

Ліпити не треба: найсмачніші та найшвидші пиріжки з м'ясом

Оля Цибульська

Рішення прийнялось в один день: відома співачка терміново залишила Україну

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту