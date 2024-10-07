Грибні стейки: незвичайний рецепт ласощів

Стейки можна приготувати не тільки з м'яса, а й із печериць, вибравши великі екземпляри. Це просто і дуже смачно. І що важливо, приготування не займе багато часу. А ще ця страва досить бюджетна.

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Подавайте грибні стейки із зеленим салатом t та нарізкою з овочів. Така страва захопить ваших гостей. А рідні попросять її приготувати не раз. Подавайте страву в красивому посуді. Пам'ятайте, що на смак впливає й атмосфера.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка не перестає експериментувати з продуктами.

- Усі інгредієнти беремо в довільній кількості, адже у всіх різні смаки, — каже Елла Іванова. — Масло можна використовувати як вершкове, так і грибне, рецептом якого я ділилася раніше.

Стейки з грибів РЕКЛАМА Гриби — печериці

Сіль

Перець

Сушений часник

Олія

Вершкове масло

Гриби промиваємо, видаляємо плодоніжку, шапочку надрізаємо «сіточкою». Додаємо спеції. І обсмажуємо в олії, додавши наприкінці трохи вершкового масла. Під час смаження можна поливати гриби олією за допомогою столової ложки.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт смачного паштету з печериць.

Фото з альбому Елли Іванової

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