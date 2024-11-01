Скумбрія за сімейним рецептом: яскрава рибна вечеря від Тетяни Літвінової
Якщо у вас ще немає планів на сьогоднішню вечерю, але напередодні ви придбали заморожену скумбрію, з неї можна приготувати дуже ефектну страву, яка сподобається навіть найменшим членам родини. Це риба на шпажці, яка дуже привабливо виглядає.
Приготувати таку рибу запропонувала відома фудблогерка Тетяна Літвінова.
Страву готують з томатним пюре, який добре маскує специфічний аромат скумбрії.
Інгредієнти :
- скумбрія 2 шт;
- томатне пюре/паста — 80 г;
- цедра та сік ½ апельсину,
- часник гранульований — 1 ч л;
- кориандр — 1 ч л;
- чорний перець — ½ ч л;
- прованські трави — 1 ч. л;
- сіль — 1 ч л.
Приготування
/Для початку рибу слід добре почистити, видаливши хребет і кісточки, а також порізавши на порційні шматки товщиною 1,5−2 см.
Нанизавши рибу на дерев’яні або металеві шпажки (дерев'яні варто попередньо змочити водою), змастити зверху і з боків томатним соусом на основі готового томатного пюре з додаванням соку апельсина, ароматних трав, та меленого чорного перцю.
Відправити рибні шашлички запікатися при 180 градусах на 20 хвилин.
До речі, додає Тетяна, скумбрія є дуже корисною, адже у 100 г скумбрії міститься добова норма Омега-3, тому її дуже корисно їсти дітям.
А ще радимо потішити рідних на вихідних шашликом зі свинини з розмарином за німецьким рецептом.292
Читайте нас у Facebook