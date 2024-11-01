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Скумбрія за сімейним рецептом: яскрава рибна вечеря від Тетяни Літвінової

17:44 2 листопада 2024
Тетяна Літвінова презентує страву

Якщо у вас ще немає планів на сьогоднішню вечерю, але напередодні ви придбали заморожену скумбрію, з неї можна приготувати дуже ефектну страву, яка сподобається навіть найменшим членам родини. Це риба на шпажці, яка дуже привабливо виглядає.

Приготувати таку рибу запропонувала відома фудблогерка Тетяна Літвінова.

Страву готують з томатним пюре, який добре маскує специфічний аромат скумбрії.

Інгредієнти :

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  • скумбрія 2 шт;
  • томатне пюре/паста — 80 г;
  • цедра та сік ½ апельсину,
  • часник гранульований — 1 ч л;
  • кориандр — 1 ч л;
  • чорний перець — ½ ч л;
  • прованські трави — 1 ч. л;
  • сіль — 1 ч л.

Приготування

/Для початку рибу слід добре почистити, видаливши хребет і кісточки, а також порізавши на порційні шматки товщиною 1,5−2 см.

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Нанизавши рибу на дерев’яні або металеві шпажки (дерев'яні варто попередньо змочити водою), змастити зверху і з боків томатним соусом на основі готового томатного пюре з додаванням соку апельсина, ароматних трав, та меленого чорного перцю.

Відправити рибні шашлички запікатися при 180 градусах на 20 хвилин.

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До речі, додає Тетяна, скумбрія є дуже корисною, адже у 100 г скумбрії міститься добова норма Омега-3, тому її дуже корисно їсти дітям.

А ще радимо потішити рідних на вихідних шашликом зі свинини з розмарином за німецьким рецептом.

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