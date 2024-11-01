Щирий український: салат з буряком від Alina FooDee

Вважається, що чи не кожен народ світу має власний суперфуд, тобто максимально корисний і здоровий продукт. Для українців таким суперфудом є безсумнівно буряк — з нього господині готують безліч страв, і візитівка української кухні борщ — лише одна з них.

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Очевидно, про це думала і блогерка Alina FooDee, готуючи для підписників свою страву дня, а саме смачнющий салат з буряком, часником, волоським горіхом, чорносливом та родзинками.

«Ніжний буряк, копчений чорнослив, ароматні волоські горіхи та родзинки створюють гармонійне поєднання смаків та текстур. Цей салат ідеально підходить як для святкового столу, так і повсякденного меню! Без майонезу, лише натуральні продукти!», — так описала господиня свою знахідку.

Головне, на чому акцентувала увагу блогерка — це правильно обрати буряк. Він не повинен мати землистого присмаку або гірчинки. Обидайте солодкуватий коренеплід, з максимально насиченим кольором.

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Повний перелік інгредієндів:

буряк варений — 400−500 г;

часник — 1−2 зубчики;

чорнослив — 80 г;

волоські горіхи — 80 г;

родзинки — 60 г;

рослинна олія/майонез — 1−2 ст. л;

лимонний сік — 1−2 ст. л;

сіль — за смаком.

Приготування

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Натріть на тертці буряк, додайте порізаний чорнослив, подрібнені горіхи, часник (його краще витиснути через прес), родзинки та олію.

Перемішайте, після чого додайте лимонний сік і залиште промаринуватися протягом 15 хвилин.

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Можна куштувати!

«Салат вийшов дуже класний! Це таке приємне відчуття, коли ти знаєш, що їж 100% користь для свого організму та для травної системи», — поділилася підсумковими враженнями блогерка.

А ще спробуйте приготувати фаршировані буряки від суперфіналістки «МайстерШефа» — такого смаку ви точно не очікували!

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