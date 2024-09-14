Чи стануть дальні удари по рф «ключем до перемоги» для України: думки експертів розділилися

У війні в Україні наближається прийняття рішення, яке може суттєво вплинути на подальший перебіг бойових дій. Коли 18 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі відвідали Київ, стало відомо, що Британія надала дозвіл Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території росії. За словами Блінкена, це був «критичний момент» з огляду на інтенсивні бойові дії третьої осені війни та зростальну ескалацію з боку росії, пише видання t-online.de.

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Досі Україна переважно використовувала безпілотники для атак далеко за російським кордоном, але вони несуть лише невелику кількість вибухівки й тому можуть завдати лише обмеженої шкоди. Крилаті ракети та балістичні ракети ATACMS значно збільшили б ударну міць України. Крім того, збройні сили Києва будуть більш гнучкими у виборі цілей.

Австрійський полковник Маркус Райзнер пояснив швейцарській телерадіокомпанії SRF, що це можуть бути за цілі: «Пріоритетними цілями є лінії постачання, плацдарми й командні та контрольні пункти. Це порушило б командну структуру росіян». росія також буде змушена розмістити свої винищувачі поза зоною досяжності західних систем озброєнь, щоб уникнути втрат.

Військовий експерт Ніко Ланге також вказує на пускові майданчики для балістичних ракет в росії.

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«Має сенс боротися з пусковими майданчиками для балістичних ракет, а не уявляти, що протиповітряна оборона може бути налаштована таким чином, що кожна ракета, запущена з цих пускових майданчиків, може бути перехоплена, — сказав Ланге в інтерв'ю телеканалу ZDF. - Це мало б не лише військовий, але й економічний сенс, оскільки західним прихильникам не довелося б продовжувати постачати ракети ППО вартістю в мільйони євро».

Українська аналітична група «Frontelligence», з іншого боку, оцінює вплив на війну надання Заходом дозволу здійснювати більш далекосяжні атаки на росію як відносно низький. Це пов'язано з тим, що рф, ймовірно, вже перемістила деякі зі своїх важливих об'єктів за межі досяжності систем озброєнь. Міністр оборони США Ллойд Остін зробив подібні коментарі під час зустрічі Контактної групи з питань України в форматі «Рамштайн» на початку вересня.

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Дозвіл на дальні удари — це лише один з факторів у низці заходів, які необхідно вжити. «Ключ до перемоги» лежить скоріше в «якісному поліпшенні, поступовому розвитку української армії та її економічній адаптації в поєднанні з постачанням систем дальнього радіуса дії», вважає засновник сайту «Фронтова розвідка», який пише під псевдонімом Tatarigami on X.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський розраховує на міжнародний тиск, щоб закінчити війну цієї осені.

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