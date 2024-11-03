На прохання путіна? Китай завадив американській компанії постачати безпілотники Україні

Найбільший виробник безпілотників у США зіткнувся з масовими проблемами з доставкою після того, як Китай, який допомагає рф обходити західні санкції, сам наклав на компанію санкції у середині жовтня. Наслідки каральних дій, очевидно, настільки серйозні, що бос компанії Адам Брай звернувся за допомогою до уряду США, повідомляє Financial Times.

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Компанія Skydio постачає сучасні розвідувальні безпілотники не лише американській, а й українській армії. Батареї для цих безпілотників переважно виготовляли в Китаї. Як повідомляє Financial Times, уряд КНР наказав китайському виробнику припинити постачання акумуляторів Skydio. Пекін офіційно обґрунтував цей крок як відповідь на рішення США поставити Тайваню бойові безпілотники. Уряд Китаю на чолі з Сі Цзіньпіном відкрито погрожує вторгненням на союзну США острівну державу.

Однак керівник Skydio Адам Брай, повідомляє Financial Times, підозрює інші мотиви санкцій проти його компанії.

«Це спроба ліквідувати провідну американську компанію з виробництва безпілотників і поглибити залежність світу від китайських безпілотників, — написав Брай у нещодавньому листі до своїх клієнтів. - Якщо були якісь сумніви, то тепер має бути цілком зрозуміло, що китайський уряд використовує ланцюжки поставок як зброю для просування своїх інтересів проти наших».

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Насправді Skydio продемонструвала вражаючий розвиток з моменту заснування компанії у 2014 році. Навесні 2021 року компанія подолала оцінку в $ 1 млрд. Окрім армії США, безпілотники компанії використовують також армії Ізраїлю, Великобританії та Індії. Влітку 2023 року компанія вийшла з ринку цивільних споживчих дронів і тепер виробляє виключно для військових, поліцейських і промислових цілей. Водночас китайська компанія DJI домінує приблизно на три чверті ринку цивільних дронів.

«Ми підозрюємо, що Пекін націлився на Skydio, оскільки компанія розглядається як конкурент DJI, — цитує видання американського чиновника, знайомого з цим питанням. — Ми також розглядаємо санкції як заклик розширити ланцюжки поставок для нашого виробництва безпілотників і відійти від Китаю. Проте це, напевно, буде малою втіхою для української армії».

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За даними Skydio, наразі Київ отримав від компанії понад 1000 дронів. Остання модель компанії, X10, очевидно, виявилася особливо стійкою до ворожих електронних засобів протидії. Тому Київ замовив тисячі екземплярів X10. Але їхня доставка тепер може бути відкладена. За словами керівника Skydio Брая, ймовірно, пройде кілька місяців, перш ніж його компанія знову отримає необхідний запас батарей.

А от американський експерт з безпеки Алекс Пліцас помітив російський слід у діях Пекіна. «Цей приклад показує, як Китай використовує залежність важливої ​​американської компанії від ланцюгів постачання в країні, можливо, за підбурюванням росії», — сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Китай закриває очі на залучення військ КНДР у війну проти України, хоча це може призвести до дестабілізації ситуації не лише в Європі, а й в Азії.

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