Сполучені Штати очікують, що війська Північної Кореї в Курській області росії вступлять у війну проти України найближчими днями, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він закликав Китай використати свій вплив для стримування Пхеньяна.

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Блінкен виступив після того, як 31 жовтня Північна Корея провела найдовше в історії випробування міжконтинентальної балістичної ракети, а Південна Корея попередила, що Пхеньян може отримати ракетні технології від росії в обмін на допомогу у війні в Україні. Високопоставлений американський дипломат заявив, що в росії перебуває 10 тисяч північнокорейських військових, у тому числі 8 тисяч — у Курській області, пише Reuters.

На пресконференції з міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми південнокорейськими колегами Блінкен заявив, що росія тренує північнокорейських солдатів з артилерії, безпілотних літальних апаратів і базових піхотних операцій. За його словами, рф «має намір» використовувати ці сили у фронтових операціях. За словами Блінкена, вони стануть легітимними військовими цілями, якщо вийдуть на поле бою.

«Ми ще не бачили, щоб ці війська розгорталися для участі в бойових діях проти українських сил, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями», — сказав він.

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Під час зустрічі США і Південна Корея обговорили низку варіантів реагування, додав Блінкен, заявивши, що використання москвою північнокорейських солдатів у «м'ясорубці» війни проти України є «явною ознакою слабкості».

Блінкен сказав, що Пекін, як і Вашингтон, повинен бути дуже стурбований тим, що росія може робити для посилення військового потенціалу Північної Кореї, оскільки це дестабілізує Азію. Він додав, що американські чиновники мали «серйозну розмову» з Пекіном з цього приводу.

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«Вони добре знають про наші занепокоєння і сподівання, що і на словах, і на ділі вони використають свій вплив для того, щоб приборкати цю діяльність», — сказав Блінкен про китайських чиновників.

Своєю чергою міністр оборони Остін заявив, що Україна може утримати російську територію в Курську, і що кількість північнокорейських військ блідне в порівнянні з втратами, яких останнім часом зазнають російські війська — близько 1250 на день.

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«Я вірю, що вони можуть утримати цю територію, якщо вирішать це зробити. У них є варіанти», — сказав Остін про українські війська.

Багато західних аналітиків стверджують, що Китай повинен бути стурбований будь-якою участю Північної Кореї в російській війні, бо це ознака того, що Пхеньян зменшив свою залежність від Пекіна. Крім того, воєнна активність Ким Чен Ина сприятиме тіснішим зв'язкам між європейськими та азійськими союзниками Вашингтона.

З усім тим Сідні Сейлер, колишній офіцер національної розвідки США у справах Північної Кореї, сказав, що Китай не протистояв розгортанню військ Кима в рф.

«Я не думаю, що Китай відкрито підтримує це. Але водночас він не збирається робити необхідне, щоб це зупинити», — сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський також заявив, що північнокорейські війська почнуть бойові дії найближчими днями. Українські війська у Курській області активно готуються до наступу росіян та солдатів Кима.

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