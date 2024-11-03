Краще ніж у французькому ресторані: оригінальні намазки на хліб від Тетяни Літвінової

Що може бути смачнішим за свіжоспечений хліб? Його смак багато хто з нас вподобав з дитинства. А фудблогерка і екс суддя шоу «МастерШеф» Тетяна Літвінова стверджує, що саме такий нехитрий (на перший вигляд) смаколик подають у якості привітання в найвідоміших «мішленівських» ресторанах.

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Найчастіше його подають з ароматним маслом, але пані Тетяна запропонувала приготувати її авторські намазки, які ідеально доповнять свіжоспечений хліб.

«Серед такого розмаїття кожен знайде закуски за смаком: намазка з часником і сіллю сподобається любителям класики, а намазка з гарбуза та освіжаюча намазка з авокадо або в'ялених помідорів зацікавлять шанувальників сезонних страв. Для ситних перекусів ідеально підійдуть намазка з сала з часником або корисна намазка з тунця і яєць», — розповіла блогерка.

На її переконання, до всіх намазок варто додавати часник, точніше — пасту із запеченого часнику. Її можна придбати вже готовою, а можна приготувати власноруч.

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Для цього розігрійте духовку до 180 градусів. Зріжте у головок невеликі верхівки, щоб злегка стали видно зубчики, загорніть кожну у фольгу, перекладіть на деко і відправте в духовку на 1 годину, поки м'якуш не стане м'яким. Залишіть остигати у фользі.

У невелику миску видавіть м'якоть із зубчиків, додавши олію та сіль.

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Таку пасту можна зберігати в холодильнику і додавати до страв.

Маючи в розпорядженні таку пасту, озброюйтеся блендером і починайте творити.

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Намазка № 1. Масло — 80 г, петрушка — 10 г, часникова паста — 5 г, дрібка солі. Намазка № 2. Сало — 100 г, часникова паста — 5 г, кріп — 6 г, сіль/перець — по дрібці. Намазка № 3. Крем-сир — 100 г, часникова паста — 5 г, в’ялені томати — 22 г, паприка — ½ ч л, дрібка солі. Намазка № 4. Маскарпоне — 100 г, гарбуз — 50 г, часникова паста — 10 г, апельсинова цедра — ½ шт, дрібка солі, дрібка куркуми. Намазка № 5. Авокадо — 1 шт, олія оливкова — 50 г, часникова паста — 8 г, дрібка солі, цедра лайму, лік лайму — 1 с тл, м’ята. Намазка № 6. Тунець, яйця варені вкруту — 2 шт, вершкове масло — 50 г, кріп — 10 г, часникова паста — 10 г, дрібка солі.

Приготовані намазки можна зберігати у морозильній камері, сформувавши з них зручні півкульки (для цього можна скористатися формою для яєць), аби потім діставати за потребою.

Також нагадаємо, як приготувати пікантний часниковий хліб, який вийде у кожної господині.

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