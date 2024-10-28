Часниковий хліб: пікантна випічка, яка вийде у кожної господині

Дуже м’якенький з хрусткою скоринкою часниковий хліб може приготувати кожен, тим паче коли під руки потрапляє хороший та вдалий рецепт. Такий хліб, як і пампушки, добре підходить до супів і борщу. Також він смакує з другими стравами, салатами. Його можна їсти як закуску, намазавши маслом, ділиться кулінарка Магдалина Шершун.

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Тісто: борошно — 400 г

молоко — 200 мл

дріжджі — 25 г

сіль — 1 чайна ложка

цукор — 2 чайні ложки

вершкове масло — 40 г Часникова намазка: часник — 1 головка середня

сіль на смак

перець на смак

олія оливкова — 10 мл

масло — 70 г

спеції

сир будь-який — 100 г

Приготування:

До теплого молока додаємо дріжджі, розмішуємо. До просіяного борошна додати цукор, сіль, вливаємо молоко з дріжджами та м'яке вершкове масло, замішуємо м'яке еластичне тісто. Накриваємо харчовою плівкою, ставимо у тепле місце на 40 хвилин.

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Тим часом готуємо часникову намазку. До часнику додати сіль, перець, оливкову олію, загорнути у фольгу та поставити у духовку, розігріту до 200 градусів на 15−20 хвилин для запікання.

До м'якого вершкового масла, додати часник, спеції, добре розтерти виделкою. Розкачати тісто у прямокутник, промазати часниковою намазкою (трішки залишити на верх хліба), посипати сиром і нарізати на 16 частин.

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Складаємо частини у форму вертикально одна до одної, ставимо на розстійку на 30 хвилин, верх змащуємо часниковою намазкою, посипаємо сиром. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин.

Раніше відомий шеф-кухар здивував рецептом дуже смачної страви із звичайної картоплі.

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