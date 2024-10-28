Часниковий хліб: пікантна випічка, яка вийде у кожної господині
Дуже м’якенький з хрусткою скоринкою часниковий хліб може приготувати кожен, тим паче коли під руки потрапляє хороший та вдалий рецепт. Такий хліб, як і пампушки, добре підходить до супів і борщу. Також він смакує з другими стравами, салатами. Його можна їсти як закуску, намазавши маслом, ділиться кулінарка Магдалина Шершун.
Тісто:
- борошно — 400 г
- молоко — 200 мл
- дріжджі — 25 г
- сіль — 1 чайна ложка
- цукор — 2 чайні ложки
- вершкове масло — 40 г
Часникова намазка:
- часник — 1 головка середня
- сіль на смак
- перець на смак
- олія оливкова — 10 мл
- масло — 70 г
- спеції
- сир будь-який — 100 г
Приготування:
До теплого молока додаємо дріжджі, розмішуємо. До просіяного борошна додати цукор, сіль, вливаємо молоко з дріжджами та м'яке вершкове масло, замішуємо м'яке еластичне тісто. Накриваємо харчовою плівкою, ставимо у тепле місце на 40 хвилин.
Тим часом готуємо часникову намазку. До часнику додати сіль, перець, оливкову олію, загорнути у фольгу та поставити у духовку, розігріту до 200 градусів на 15−20 хвилин для запікання.
До м'якого вершкового масла, додати часник, спеції, добре розтерти виделкою. Розкачати тісто у прямокутник, промазати часниковою намазкою (трішки залишити на верх хліба), посипати сиром і нарізати на 16 частин.
Складаємо частини у форму вертикально одна до одної, ставимо на розстійку на 30 хвилин, верх змащуємо часниковою намазкою, посипаємо сиром. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин.
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