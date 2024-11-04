Плями від кави та чаю: ви легко з ними впораєтесь за допомогою цих перевірених домашні засобів

Плями від кави та чаю є одними з найпоширеніших забруднень, з якими ми маємо справу щодня. Лише мить неуважності — і ось уже ваша улюблена блузка, скатертина, диван чи килим постраждали від випадкового розлиття напою. Однак існує багато ефективних домашніх засобів для видалення цих плям.

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Найкраще почати з м’яких натуральних засобів. Якщо диван оббито тканиною (а не шкірою), використовуйте метод сірого (господарського) мила. Натріть ним пляму, потім протріть її теплою водою. Цей метод також чудово підходить для видалення плям від ручок, пише polki.pl.

Як варіант, можна використовувати розчин перекису водню й води 1:1. Також підійде розчин лимонної кислоти (5% або 10%).

Харчова сода добре впорається з плямами від кави та чаю на килимі. Просто приготуйте пасту з 3 столових ложок води і 1 столової ложки харчової соди, нанесіть її на пляму й почекайте, поки висохне. Потім просто протріть вологою ганчіркою.

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На світлих килимах ви можете використовувати суміш 1:1 перекису водню та звичайної води, щоб освітлити складні плями.

Якщо на білій блузці або скатертині з'явилася пляма від кави або чаю, варто негайно змастити їх лимонним соком. Просто полийте свіжу пляму лимонним соком, змийте теплою водою, і проблема зникне. Якщо пляма засохла, можна використовувати суміш оцту з водою (1 столова ложка оцту на склянку води): просто виперіть пляму, а потім виперіть тканину в теплій воді з милом.

Забруднення на бавовняних тканинах варто облити окропом — він розчиняє каву й чай, що полегшує подальше прання. Потім виперіть тканину у воді з м’яким милом.

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Засохлі плями від кави видалити трохи важче, ніж свіжі. В цьому випадку варто скористатися розчином оцту й харчової соди. Нанесіть на пляму суміш із чайної ложки оцту та дрібки харчової соди, а потім обережно потріть її щіткою. Через кілька хвилин промийте водою і повторіть процес, якщо пляму все ще видно. Ви також можете спробувати суміш перекису водню й води (1:1), яка допоможе освітлити складні плями.

Якщо пляма не зникає, спробуйте замочити тканину в розчині води та прального порошку. Замочіть одяг на годину, а потім виперіть його в пральній машині. Цей метод діє навіть на складніші, засохлі плями.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про лайфхак від досвідчених господинь, який допоможе прати в рази ефективніше навіть з дешевим порошком.

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