Будете прати в рази ефективніше — навіть з дешевим порошком: лайфхак від досвідчених господинь

Під час прання речей домогосподині часто стикаються з плямами, які досить складно видалити. Так, зокрема, плями на джинсах рекомендують змащувати невеликою кількістю миючого засобу ще до того, як покласти їх у пральну машинку. Звісно, відіграє свою роль у видаленні плям й засіб для миття. Одни справлються з цим краще, інші — гірше. І не завжди це залежить від того, який засіб дорожчий.

ВІДЕО ДНЯ

Так, у складі порошків з сильний відбілюючим ефектом або таких, що зберігають кольорову білизну, є речовина гідроксил амонію. Вона додається упорошок в сухому варіанті, а у «водному виконанні» — це звичайний нашатирний спирт чи аміак, пише Ukr.Media.

Для того, аби пересвідчитися, що звичайни нашатирний спирт з аптеки видалятиме плями так само добре або навіть краще, ніж дорогий пральний засіб, можна провести такий експеримент.

У 10 літрах теплої води розвести 2 ст. л. нашатирного спирту та замочимо у розчині білизну. Варто спробувати чисту, але трохи пожовклу від старості річ. За годину плями мають зникнути, а сама тканина стане набагато світлішою.

РЕКЛАМА

Такоаж подібний розчин (але, звичайно, у менших обсягах) можна додавати до пральної машини. Його радять лити безпосередньо на білизну, а не у лоток для прального порошку, бо аміак дуже швидко вивітрюється.

Цим засобом радять користуватися, якщо на старій речі з'явилися плями, що важко відмиваються. До речі, запаху аміаку на випраних речах не залишається.

РЕКЛАМА

До речі, звичайна харчова добавка допоможе домогосподаркам впоратися і з нагаром на пательнях. Дорогий засіб для чищення можна замінити на лимонну кислоту, до якої для посилення ефекту додають сіль чи соду.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

239

Читайте нас у Facebook