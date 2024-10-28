Варто заморозити: як краще випрати джинси (секрети досвідчених господинь)

Джинси є у гардеробі багатьох українців, тому дуже важливо знати, як правильно їх прати, щоб зберегти їхню яскравість і не дати їм потьмяніти, пише Express.

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Фахівці радять перед закиданням джинсів у пральну машину очистити плями вологою ганчіркою з невеликою кількістю делікатного миючого засобу. Також перед пранням викрутіть джинси навиворіт, щоб зберегти колір та запобігти вицвітанню.

Під час прання джинсів у пральній машині треба використовувати делікатний режим пральної машини з холодною водою та невеликою кількістю прального засобу. Крім того, треба використовувати приблизно половину рекомендованої кількості прального засобу, оскільки джинси не вимагають великої кількості мила для очищення.

Ополосніть джинси холодною водою, щоб ретельно видалити миючий засіб.

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Класти джинси в сушильну машину не варто, оскільки це може призвести до їх усадки. Краще дайте їм висохнути природним шляхом, повісивши на білизняній мотузці або вішалці.

Якщо ваші джинси не дуже брудні, але потребують освіження, покладіть їх у герметичний поліетиленовий пакет та покладіть у морозильну камеру на ніч. Холод допоможе усунути неприємні запахи.

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Раніше «ФАКТИ» писали, який виріб не можна за жодних обставин класти у пральну машину, а також про те, як випрати кросівки вручну, щоб видалити неприємний запах.

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