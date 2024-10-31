Лайфхак із содою: навіщо сипати її в пральну машину

Кожна господиня прагне, щоб прання приносило ідеальні результати з мінімумом зусиль. У пошуках цієї ідеальної чистоти багато хто звертає увагу на незвичайні, але ефективні методи, такі як додавання нашатирного спирту, який допомагає видаляти плями так само добре або навіть краще, ніж дорогий пральний засіб.

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Ще один простий лайфхак, який не багатьом відомий — це використання при прання звичайної харчової соди. Про нього розповідає дівчина-спортсменка, якій часто доводиться прати свою форму після тренування.

Однією головних переваг використання соди при пранні є її здатність боротися з найскладнішими плямами та повертати білизну тканин. Сода діє як м'який засіб, що відбілює, який безпечний для більшості тканин і не викликає їх пошкоджень. Крім того, вона нейтралізує запахи, залишаючи речі свіжими та приємними на дотик.

Крім очищення одягу, сода також здатна упорядкувати саму пральну машину. У процесі прання вона очищає барабан і трубки від накипу та бруду, що допомагає зберегти машину в хорошому стані та покращити її продуктивність.

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Як правильно використовувати соду для пральної машинки? Сода може додаватися як безпосередньо у барабан разом із забрудненими речами, так у спеціальний відсік для порошку.

Для видалення плям рекомендується додавати соду у відсік для побутової хімії, використовуючи приблизно 2 столові ложки на стандартне завантаження. Якщо речі мають складні чи старі плями, кількість соди можна збільшити до 4−6 столових ложок.

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Разом з тим, важливо пам'ятати, що сода не підходить для прання виробів з вовни, шовку, шкіри, оксамиту, замші та синтетичних тканин. Також вона не рекомендується для мембранних тканин, які потребують особливого догляду.

Нагадаємо, деякі британські господині використовують при пранні горілку, а «особливо кмітливі» жіночки навіть радять випрані речі не висушувати, а «виморозювати»!

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