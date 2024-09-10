У Литві готують національний план масової евакуації: що відбувається

Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте оголосила, що до початку жовтня в країні буде розроблено національний план масової евакуації. Нагадаємо, що Литва передала Україні новий пакет допомоги.

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«У кожного самоврядування є свій план евакуації, але очевидно, що ми повинні мати план національного масштабу і бути готовими до його реалізації», — сказала міністерка на пресконференції, пише LRT.

Вона підкреслила, що через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням.

«Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних і дезінформаційних атак, а диверсії — це наша нова реальність. Важливо зазначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному», — сказала пані Білотайте

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За словами міністерки, недостатньо зміцнювати цивільний захист на національному рівні, тому було вирішено працювати разом з іншими країнами Балтії. Крім того, країни подаватимуть заявки на фінансування певних заходів з боку Європейського Союзу.

У середині липня Сейм затвердив програму зміцнення і розвитку цивільної оборони, яка охоплює створення нових притулків, систем сповіщення, спеціального мобільного застосунку і фінансування в розмірі 285 мільйонів євро.

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«Нам необхідно перейти від цивільного захисту до цивільної оборони. Часи змінилися, і ми повинні адаптувати цивільний захист до гібридних і воєнних загроз», - сказала глава МВС Литви.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс додав, що наразі країна працює над створенням безпечних сховищ у підземних будівлях.

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«Наразі в Латвії налічується близько 5 000 підземних будівель. Ми прагнемо до того, щоб до листопада ці будівлі були готові до використання як притулки», — сказав він.

Раніше у Литві відреагували на заклики російських опозиціонерів зняти санкції зі «звичайних росіян».

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