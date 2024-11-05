Санду після виборів: ЗМІ назвали виклики, з якими зіткнеться президентка Молдови

Проєвропейська президентка Молдови Мая Санду виграла напружений другий тур голосування та перемогла свого проросійського суперника. За даними ЦВК, після обробки 100% протоколів чинна президентка набрала 55,33% голосів. Кандидат від «Партії соціалістів» та ексгенпрокурор Олександр Стояногло, отримав 44,59%.

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Її перемога, яка прискорила прагнення країни покинути «орбіту москви» та приєднатися до Європейського Союзу, розглядається її прихильниками як схвалення рішучого прозахідного курсу, який вона взяла. Але домінування Стояногло в усіх частинах країни говорить про те, що її партія зіткнеться з серйозним викликом на ключових парламентських виборах наступного літа, які вирішать склад уряду, пише France24.

Стояногло під час кампанії заявив, що підтримує інтеграцію в ЄС, але також хоче розвивати зв’язки з росією в національних інтересах. Санду зобразила його як троянського коня в інтересах кремля, що він заперечував.

«Молдово, ти перемогла! У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програв, — сказала Санду у переможній промові, у якій вона зауважила, що їй потрібно звернути увагу на занепокоєння тих, хто голосував проти неї. — Я чула ваш голос — і тих, хто підтримував мене, і тих, хто голосував за пана Стояногло. Я зобов’язуюся бути президентом для всіх вас».

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Президент Франції Еммануель Макрон привітав Санду, назвавши її перемогу «тріумфом демократії».

«Франція продовжить стояти поруч з Молдовою на європейському шляху країни», — написав президент Франції в дописі на X.

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«Молдавани зробили чіткий вибір — вони обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності», — зауважив президент України Володимир Зеленський, пообіцявши зміцнювати зв’язки між двома країнами.

Раніше повідомлялося, що Мая Санду назвала росію «загрозою безпеки».

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