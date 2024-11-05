Готуємо капусняк: як приготувати старовинну українську першу страву

Різновидів капусняку існує дуже багато. З квашеною капустою, зі свіжою, з давленою картоплею, з рисом замість пшона та ще багато різних варіантів. Цей рецепт вам точно буде до смаку, ділиться кулінарка Тетяна Якубук.

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Складники

М'ясо (в ідеалі — свинячі реберця) — 1 кг

Картопля — 5−6 великих картоплин

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Морква — 2 шт.

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

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Капуста свіжа — 400 г

Пшоно — 200 г

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Сметана — 100 г



Густий домашній томат — 1 л

Олія для смаження

Зелень — за смаком

Часник — 3 зубки

Лавровий лист — 2 шт.

Цукор — 4 ст. ложки

Сіль, перець за смаком

Приготування

М'ясо добре помити й поставити варитися на середньому вогні. Води має бути десь 5 літрів.

«Піну» з киплячого м'яса зняти, додати лавровий лист, сіль (за смаком). Дати покипіти десь 30 хвилин на середньому вогні, потім додати помиту, очищену й нарізану дрібним кубиком картоплю. Через 15 хвилин додати промите (до чистої води) пшоно й потерту на тертці (великі отвори) капусту. Все кипить тепер на маленькому вогні.

За цей час робимо засмажку. Моркву й цибулю помити, почистити і нарізати: цибулю — дрібним кубиком, а моркву натерти на тертці (мілкі отвори). Посмажити цибулю до прозорості, додати моркву та все разом — до готовності.

Наприкінці додати у сковорідку сметану, домашній томат, цукор, мелений чорний перець (¼ чайної ложки). Все кипить 1−2 хвилини, і виливаємо це до каструлі з капусняком. Регулюємо густину водою, якщо потрібно, доливаємо 1 літр. Ще дати покипіти десь 15−20 хвилин, додати часник (видушити через прес) і зняти з вогню. Дати настоятися протягом 30−40 хвилин, додати свіжу зелень (якщо смакує), нарізати хліба, підчеревини з морозилки і гарно пообідати!

Раніше Євген Клопотенко розповідав, як приготувати «вдосконалений» капусняк від «нареченого»: без м’яса, зате з квашеною капустою та грибами.

Фото pixabay

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