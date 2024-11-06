Жодного випробувального терміну: що слід знати про працю неповнолітніх і коли бити на сполох

Непоодинокими є випадки, коли діти старшого шкільного віку шукають собі роботу на літо чи у вільний від навчання час. Що потрібно знати про працю неповнолітніх та які гарантії для наймолодших працівників передбачив законодавець, розповіли юристи.

ВІДЕО ДНЯ

«Особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України, — пояснюють юристи. — Не допускається прийняття на роботу осіб молодше від 16 років. Виняток:

за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років;

у вільний від навчання час, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 14 років.

Тобто, прийняття на роботу осіб до 14 років заборонено".

З неповнолітніми працівниками обов'язково укладається трудовий договір, та для таких працівників не встановлюється випробувальний термін при прийнятті на роботу, додають юристи. Але на час дії воєнного стану це правило не застосовується.

РЕКЛАМА

«Для неповнолітніх працівників встановлена скорочена тривалість робочого часу:

для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул, та віком від 15 до 16 років — 24 години на тиждень;

РЕКЛАМА

віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень;

учнів віком від 14 до 16 років, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, — 12 години на тиждень;

РЕКЛАМА

учнів віком від 16 до 18 років, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, — 18 годин на тиждень.

Забороняється застосування праці осіб молодших за 18 років:

на важких роботах;

на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

на підземних роботах;

в нічний і надурочний час;

у вихідні дні.

Усі особи молодші від 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду й надалі, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові. Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років надаються у зручний для них час. Водночас щорічні відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються таким працівникам за їхньою заявою до настання 6-місячного терміну безперервної роботи на цій роботі".

Раніше фахівці розповідали, що взагалі відбувається на ринку праці в Україні, зазначивши, що роботи нині вистачить на всіх.

49

Читайте нас у Facebook