Фаворит осінньо-зимового сезону: як приготувати теплий картопляно-цибулевий салат
Теплі салати — фаворити осінньо-зимового сезону. І напевно вже немає такої людини, яка б не знала, що це таке. Але якщо ви не знаєте, скуштуйте такий салат, не відкладаючи. Можливо, ви його готуватимете постійно. Такі салати не лише смачні, а й ситні. Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом страви.
— Це дуже смачний картопляно-цибулевий салат з огірком, — каже Елла Іванова. — Люблю такі прості вдалі рецепти. За бажання можна додати перчик чилі.
Картопляно-цибулевий салат
300 г картоплі
1 червона цибулина
Сіль
Олія
2 зубки часнику
Зелена цибуля
1 свіжий огірочок
Сік лимона для заправки — до смаку
Картоплю нарізаємо пластинами та відварюємо в підсоленій воді зі звичайною цибулею (цибуля не використовується в салаті, вона додається для смаку). А в цей час на сковороді на олії смажимо подрібнену червону цибулю та часник. З'єднуємо картоплю з цибульно-часниковою сумішшю, додаємо порізаний огірок, зелену цибулю. Перед подачею додаємо трохи соку лимона.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» також рецептом дуже смачного салату з найпростіших інгредієнтів.
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Фото Елли Іванової61
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