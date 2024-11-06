41.15 / 41.70 44.42 / 45.18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Фаворит осінньо-зимового сезону: як приготувати теплий картопляно-цибулевий салат

22:00 6 листопада 2024
салат

Теплі салати — фаворити осінньо-зимового сезону. І напевно вже немає такої людини, яка б не знала, що це таке. Але якщо ви не знаєте, скуштуйте такий салат, не відкладаючи. Можливо, ви його готуватимете постійно. Такі салати не лише смачні, а й ситні. Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом страви.

— Це дуже смачний картопляно-цибулевий салат з огірком, — каже Елла Іванова. — Люблю такі прості вдалі рецепти. За бажання можна додати перчик чилі.

Картопляно-цибулевий салат

300 г картоплі

1 червона цибулина

РЕКЛАМА

Сіль

Олія

РЕКЛАМА

2 зубки часнику

Зелена цибуля

1 свіжий огірочок

РЕКЛАМА

Сік лимона для заправки — до смаку

Картоплю нарізаємо пластинами та відварюємо в підсоленій воді зі звичайною цибулею (цибуля не використовується в салаті, вона додається для смаку). А в цей час на сковороді на олії смажимо подрібнену червону цибулю та часник. З'єднуємо картоплю з цибульно-часниковою сумішшю, додаємо порізаний огірок, зелену цибулю. Перед подачею додаємо трохи соку лимона.

І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» також рецептом дуже смачного салату з найпростіших інгредієнтів.

Читайте також: Маринована червона цибуля: яскравий смак осені

Фото Елли Іванової

61

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Гороскоп на листопад від Макса Гордєєва: Овнам — цікава подія, Близнюкам — досягнення цілей

Лілія Ребрик

Щаслива і нещасна: Лілія Ребрик звернулася до мережі

суп

Готуємо капусняк: як приготувати старовинну українську першу страву

Володимир Остапчук з дружиною

«Вже не знаю, яка тобі потрібна»: Володимира Остапчука застерегли від розлучення

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту