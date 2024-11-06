Фаворит осінньо-зимового сезону: як приготувати теплий картопляно-цибулевий салат

Теплі салати — фаворити осінньо-зимового сезону. І напевно вже немає такої людини, яка б не знала, що це таке. Але якщо ви не знаєте, скуштуйте такий салат, не відкладаючи. Можливо, ви його готуватимете постійно. Такі салати не лише смачні, а й ситні. Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом страви.

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— Це дуже смачний картопляно-цибулевий салат з огірком, — каже Елла Іванова. — Люблю такі прості вдалі рецепти. За бажання можна додати перчик чилі.

Картопляно-цибулевий салат 300 г картоплі 1 червона цибулина РЕКЛАМА Сіль Олія РЕКЛАМА 2 зубки часнику Зелена цибуля 1 свіжий огірочок РЕКЛАМА Сік лимона для заправки — до смаку Картоплю нарізаємо пластинами та відварюємо в підсоленій воді зі звичайною цибулею (цибуля не використовується в салаті, вона додається для смаку). А в цей час на сковороді на олії смажимо подрібнену червону цибулю та часник. З'єднуємо картоплю з цибульно-часниковою сумішшю, додаємо порізаний огірок, зелену цибулю. Перед подачею додаємо трохи соку лимона. І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» також рецептом дуже смачного салату з найпростіших інгредієнтів.

Фото Елли Іванової

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