Осінній теплий салат: простий та дуже смачний
З настанням осені у магазинах одягу, взуття та аксесуарів з'являються нові колекції, а у ресторанах — нове сезонне меню. Особливе місце у ньому займають теплі салати. Багато хто їх полюбив уже давно. Такі салати смачні та ситні. Але значно дешевше приготувати цю страву вдома. Рецептом теплого салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Дуже красивий вигляд має цей салат на тарілці, якщо помідори різних кольорів — червоного, жовтого, рожевого… За бажанням можна додати свіжу зелень. Підійде будь-яка — ваша улюблена. Картопля в цьому салаті має бути теплою, але якщо вона охолола, не переймайтеся. Підрум'яньте слайси картоплі на сковороді й додайте у страву.
Теплий салат (на 2 порції)
Картопля середнього розміру — 3 шт.
Помідор середнього розміру — 3 шт.
Оливки — 10 шт.
Зелена цибуля — до смаку
Сіль
Оливкова олія — до смаку
Лимон — половинка
Картоплю відварити в мундирах, очистити, порізати на слайси. Порізати помідори, доповнити ними картоплю. Додати порізані на дві частини оливки. Зелену цибулю пасерувати хвилину в оливковій олії. Залити цією сумішшю салат. Посолити за смаком. Збризкати лимонним соком.
І смачного!
Раніше лікарка-дієтолог Оксана Гордійович поділилася рецептом салату-вечері з капустою та пармезаном. За її словами, від страви неможливо відірватися, бо дуже смачно.
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Фото Ардії Діаманті76
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