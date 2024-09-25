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Осінній теплий салат: простий та дуже смачний

22:25 26 вересня 2024
салат

З настанням осені у магазинах одягу, взуття та аксесуарів з'являються нові колекції, а у ресторанах — нове сезонне меню. Особливе місце у ньому займають теплі салати. Багато хто їх полюбив уже давно. Такі салати смачні та ситні. Але значно дешевше приготувати цю страву вдома. Рецептом теплого салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Дуже красивий вигляд має цей салат на тарілці, якщо помідори різних кольорів — червоного, жовтого, рожевого… За бажанням можна додати свіжу зелень. Підійде будь-яка — ваша улюблена. Картопля в цьому салаті має бути теплою, але якщо вона охолола, не переймайтеся. Підрум'яньте слайси картоплі на сковороді й додайте у страву.

Теплий салат (на 2 порції)

Картопля середнього розміру — 3 шт.

Помідор середнього розміру — 3 шт.

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Оливки — 10 шт.

Зелена цибуля — до смаку

Сіль

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Оливкова олія — до смаку

Лимон — половинка

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Картоплю відварити в мундирах, очистити, порізати на слайси. Порізати помідори, доповнити ними картоплю. Додати порізані на дві частини оливки. Зелену цибулю пасерувати хвилину в оливковій олії. Залити цією сумішшю салат. Посолити за смаком. Збризкати лимонним соком.

І смачного!

Раніше лікарка-дієтолог Оксана Гордійович поділилася рецептом салату-вечері з капустою та пармезаном. За її словами, від страви неможливо відірватися, бо дуже смачно.

Читайте також: Салат з оселедцем та картоплею: гості з'їдять цю страву першою

Фото Ардії Діаманті

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