Дуже смачний салат із найпростіших інгредієнтів: легкий рецепт вас здивує
Салати як сезонне вбрання: у різні пори року різні. Навесні ми любимо салат з редису, огірка та кропу, влітку — з помідорів, огірків та болгарського перцю, восени — з капусти, моркви та буряків. А потім вже настає час новорічних салатів — ситних та смачних.
Який салат приготувати пізньої осені? Рецептом сирно-яєчного салату поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Альтернативою моїй заправці може бути майонез, — каже Елла Іванова. — Краще, звісно, якщо він домашній. Цей салат готується безпосередньо перед подачею. Інакше листя салату втратять презентабельний вигляд.
Сирно-яєчний салат
- Листя салату
- 3 варені яйця
- 100 г сиру
Для заправки
- 1 столова ложка рослинної олії
- Сіль
- Цукор
- 1−2 чайні ложки лимонного соку
- Перець
- 1 чайна ложка гірчиці у зернах
Листя салату порізати чи порвати на невеликі фрагменти, подрібнити сир та яйця. Все змішати і заправити заправкою з олії та лимонного соку з гірчицею, сіллю, цукром і перцем.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом чудової маринованої червоної цибулі, яку можна додавати в салати і в бургери, також вона чудово поєднується з борщем і м'ясом.
Фото з альбому Елли Іванової120
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