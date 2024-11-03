Дуже смачний салат із найпростіших інгредієнтів: легкий рецепт вас здивує

Салати як сезонне вбрання: у різні пори року різні. Навесні ми любимо салат з редису, огірка та кропу, влітку — з помідорів, огірків та болгарського перцю, восени — з капусти, моркви та буряків. А потім вже настає час новорічних салатів — ситних та смачних.

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Який салат приготувати пізньої осені? Рецептом сирно-яєчного салату поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Альтернативою моїй заправці може бути майонез, — каже Елла Іванова. — Краще, звісно, якщо він домашній. Цей салат готується безпосередньо перед подачею. Інакше листя салату втратять презентабельний вигляд.

Сирно-яєчний салат Листя салату

3 варені яйця

100 г сиру Для заправки РЕКЛАМА 1 столова ложка рослинної олії

Сіль

Цукор

1−2 чайні ложки лимонного соку

Перець

1 чайна ложка гірчиці у зернах

Листя салату порізати чи порвати на невеликі фрагменти, подрібнити сир та яйця. Все змішати і заправити заправкою з олії та лимонного соку з гірчицею, сіллю, цукром і перцем.

Смачного!

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом чудової маринованої червоної цибулі, яку можна додавати в салати і в бургери, також вона чудово поєднується з борщем і м'ясом.

Фото з альбому Елли Іванової

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