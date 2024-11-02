Маринована червона цибуля: яскравий смак осені
Маринована червона цибуля — це яскравий смак осені. Її можна додавати в салати і бургери, також вона чудово поєднується з борщем і м'ясом. Приготувати таку цибулю простіше простої. Головне — все це натуральні інгредієнти, що дуже важливо для здоров'я. Ну і, звичайно, маринована в домашніх умовах цибуля дуже бюджетна, що для багатьох людей теж має значення.
Рецептом чудової маринованої червоної цибулі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами.
— Це і смачно, і корисно, — каже Елла Іванова. — Така цибуля у мене практично завжди є в холодильнику. Це дуже зручно. Приготуйте мариновану червону цибулю — не пошкодуєте.
Маринована червона цибуля
(з розрахунку на півлітрову баночку)
- Дві великі червоні цибулини
- 2−3 столові ложки яблучного оцту
- Пів чайної ложки солі
- 1 чайна ложка цукру
- Перець горошком
- Окріп
Порізану на кільця цибулю з'єднуємо з яблучним оцтом, сіллю, цукром та перцем. Все це заливаємо окропом, охолоджуємо та поміщаємо баночку у холодильник. А за добу можна вже знімати пробу. Думаю, вам сподобається.
Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової40
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