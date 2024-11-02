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Маринована червона цибуля: яскравий смак осені

22:25 2 листопада 2024
Маринована червона цибуля

Маринована червона цибуля — це яскравий смак осені. Її можна додавати в салати і бургери, також вона чудово поєднується з борщем і м'ясом. Приготувати таку цибулю простіше простої. Головне — все це натуральні інгредієнти, що дуже важливо для здоров'я. Ну і, звичайно, маринована в домашніх умовах цибуля дуже бюджетна, що для багатьох людей теж має значення.

Рецептом чудової маринованої червоної цибулі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами.

— Це і смачно, і корисно, — каже Елла Іванова. — Така цибуля у мене практично завжди є в холодильнику. Це дуже зручно. Приготуйте мариновану червону цибулю — не пошкодуєте.

Маринована червона цибуля

(з розрахунку на півлітрову баночку)

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  • Дві великі червоні цибулини
  • 2−3 столові ложки яблучного оцту
  • Пів чайної ложки солі
  • 1 чайна ложка цукру
  • Перець горошком
  • Окріп

Порізану на кільця цибулю з'єднуємо з яблучним оцтом, сіллю, цукром та перцем. Все це заливаємо окропом, охолоджуємо та поміщаємо баночку у холодильник. А за добу можна вже знімати пробу. Думаю, вам сподобається.

Смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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