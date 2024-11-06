Адвокат Олексій Носов, який є підозрюваним у справі про передачу хабаря прокурорам САП та детективам НАБУ у сумі $ 200 тисяч, постане перед судом. Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно нього, повідомляє «Слово і діло» з посиланням на пресслужбу відомства. Попри те, що САП не вказує прізвище адвоката, публічно відомі факти про суму хабаря та обставини справи дозволяють припустити, що йдеться саме про Носова.

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«4 листопада 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням адвоката одного зі столичних адвокатських об'єднань у пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США прокурору САП та детективу НАБУ. Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — інформує прокуратура.

Раніше стало відомо, що антикорупційний суд заарештував адвоката Носова з альтернативою 12 млн грн застави. Пізніше йому зменшили заставу до 1,21 млн грн. Ці кошти внесли, й Носов вийшов з-під варти.

За версією слідства, адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП та детективам НАБУ за ухвалення рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування. Підзахисною була Юлія Фролова, колишня голова правління банку «Альянс», яка переховується від правосуддя за кордоном і перебуває у міжнародному розшуку. Суд заочно заарештував Фролову у лютому 2024 року.

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Банк «Альянс» видав гарантію «Юнайтед Енерджі» і потім не став її погашати. Внаслідок цього НАБУ відкрило кримінальне провадження про розкрадання коштів держави в особі НЕК «Укренерго». Паралельно «Укренерго» звернулося до суду з позовом про визнання за банком «Альянс» боргу на суму понад 1,7 млрд грн (з урахуванням пені та штрафів).

Наразі банк «Альянс» намагається визнати гарантію такою, що не підлягає виконанню. Залишається сподіватися, що все-таки буде ухвалене законне рішення і держава зможе повернути свої гроші, які сьогодні вкрай необхідні «Укренерго» для відновлення знищеної ворогом енергетичної інфраструктури.

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Раніше повідомлялося, що банку «Альянс» не вдалось уникнути сплати 290 млн грн за гарантіями «Нафтогаз Трейдингу».

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