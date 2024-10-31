Ще в липні 2024 року Верховний суд виніс рішення, яким зобов'язав банк «Альянс» сплатити свій борг у розмірі 87 млн грн перед «Газопостачальною Компанією «Нафтогаз Трейдинг» — дочірнім підприємством «НАК Нафтогаз України». Рішення є остаточним та не підлягає оскарженню. Втім, досі кошти так і не надійшли на рахунки держави. Чому в умовах, коли держава змушена піднімати податки для населення, а вся країна перебуває напередодні складного опалювального сезону, керівництво державних компаній не поспішає отримати належні державі десятки мільйонів гривень?

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Про це повідомляє KP.UA.

Справа за позовом «Нафтогаз Трейдінг» до банку «Альянс» щодо його відмови виконувати зобов’язання за банківською гарантією, виданою банком ТОВ «Одесагаз-Постачання» для участі в тендері на закупівлю природного газу у держави, розглядалась в судах різних інстанцій з серпня 2022 року. В цій справі сума боргу банку «Альянс» перед «Нафтогаз Трейдинг» склала 87 млн грн. Одночасно впродовж більш ніж двох років в судах розглядалась аналогічна справа, в якій борг банку «Альянс» перед державною компанією за банківською гарантією, виданою тій самій компанії, сягав вже 290 млн грн. Влітку 2024 р. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду став на бік держави в обох справах.

Втім рішення у цих справах відрізняються. У справі щодо боргових зобов’язань банку «Альянс» на 290 млн грн суд постановив повторно розглянути цю справу у Господарському суді м. Києва. Враховуючи темпи розгляду подібних справ, держава ще довго не зможе отримати належні їй і такі необхідні в умовах війни кошти. Так, зокрема, скандально відома справа про борг банку «Альянс» перед НЕК «Укренерго» за банківською гарантією в 1,1 млрд грн розглядається судами також з 2022 року і до сих пір перебуває на розгляді Північного апеляційного господарського суду, судді якого вже майже 2 роки не можуть визначитись, чиї інтереси вони захищають.

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У справі ж щодо боргу банку «Альянс» у 87 млн грн Верховний суд у липні 2024 р. відхилив скарги банку «Альянс» та «Одесагаз-Постачання» на рішення Північного апеляційного господарського суду, яким позов «Нафтогаз Трейдинг» було задоволено. За рішенням Північного апеляційного суду банк «Альянс» має сплатити не лише борг за банківською гарантією, але й 1,3 млн грн судового збору. Втім, з липня 2024 року рішення Верховного суду залишається не виконаним. Як повідомили у Господарському суді м. Києва, «Нафтогаз Трейдінг» досі не отримав навіть наказу на виконання судового рішення.

Чому державна компанія не докладає зусиль для того, щоб отримати гроші, які мали надійти на її рахунки ще у 2022 році, є питанням до її керівництва. Втім, очевидно, що таке гальмування виконання судового рішення йде на користь виключно банку «Альянс», чистий прибуток якого, згідно офіційних документів, в 2023 році склав лише 95 млн грн, тож, у банку просто не має достатньої кількості грошей на оплату за виданими банківськими гарантіями.

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За даними ЗМІ загальна сума заборгованостей банку «Альянс» перед «Нафтогазом» за банківськими гарантіями складає близько 2 млрд грн. Згідно судового реєстру, ще 1 млрд грн банк заборгував компанії «Укргазвидобування». В цілому зобов'язання за банківськими гарантіями на квітень 2024 року банку «Альянс» склали майже 6,8 млрд грн і серед банків, які заробляють на видачі банківських гарантій державним підприємствам він займає 5-ту позицію. Водночас сума зобов’язань банку «Альянс» за банківським гарантіями складає більше ніж 60% від всіх активів банку. А це означає, що, видавши банківські гарантії на мільярди гривень і збагатившись на їх продажу на сотні мільйонів, банк завідомо не планував виконувати свої зобов’язання, що класифікується Кримінальним кодексом як шахрайство.

Раніше повідомлялося, що після скандалу з хабарем НАБУ від адвокатів банку «Альянс», НБУ має розпочати рішуче очищення ринку від шахраїв.

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