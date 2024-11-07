Неймовірно боляче: голова передвиборчої кампанії Гарріс закликала розпочати роботу із «захисту Америки»

Голова передвиборчої кампанії Камали Гарріс Джен О’Меллі Діллон закликала свою команду розпочати роботу із «захисту Америки від наслідків президентства Трампа» у зверненні до співробітників після поразки віцепрезидентки.

ВІДЕО ДНЯ

«Втрата — це неймовірно боляче. Це важко. Це займе багато часу для обробки. Але робота із захисту Америки від наслідків президентства Трампа починається зараз, — сказала О’Меллі Діллон в електронному листі співробітникам, отриманому CNN. — Я знаю, що віцепрезидентка ще не закінчила цю боротьбу, і я знаю, що ті самі люди в цьому електронному листі також будуть лідерами в цій колективній місії. Розглядайте це як початок, а не кінець».

Вона подякувала колективу за роботу, давши власну оцінку причин поразки.

«Вся країна рухалася праворуч, але порівняно з рештою країни, держави на полі битви спостерігали найменший рух у його напрямку. Це говорить про масштаб виклику, який ми зрештою не змогли подолати», — сказала вона.

РЕКЛАМА

Раніше аналітики визначили, що перемога Трампа може означати для України, та для Європи.

РЕКЛАМА

170

Читайте нас у Facebook