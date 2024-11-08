Україна готує відповідь на ультиматум путіна? Чому і де варто очікувати нового наступу ВСУ

Диктатор рф владимир путін, ймовірно, вимагатиме передачі йому Херсона та Запоріжжя для завершення війни проти України. Однак наша країна має можливість нівелювати ці вимоги, наприклад, розпочавши наступальні дії в інших регіонах росії.

ВІДЕО ДНЯ

Таку думку «ФАКТАМ» висловив військовий експерт Дмитро Снєгірьов. За його словами, найімовірнішими «кандидатами» на наступ ЗСУ виступають Білгородська та Брянська області росії. Так, для розвитку своїх невдалих наступальних дій у Курській області росіяни змушені перекидати частини з інших напрямів, оголюючи певні ділянки фронту.

«Втім, ситуація для росіян є складною. Вони намагаються контратакувати, але у тилу угрупування Сил оборони України на Курщині — інженерно-фортифікаційні споруди, збудовані самими росіянами. Це дві лінії ешелонованої оборони. Окрім того, українські військові проводять маневровий характер бойових дій як наступальний, так і оборонний. Я не виключаю, що зона впливу ЗСУ на території росії буде розширена за рахунок Брянської та Білгородської областей, які історично є українськими», — наголошує Дмитро Снєгірьов.

За його словами, про можливість такого сценарію говорить прикордонна активізація українських ДРГ, завдання ударів безпілотниками ГУР Міноборони України по об'єктах на території Брянської області (військові склади, нафтобази).

РЕКЛАМА

Так, ще в листопаді минулого року почалися удари дронами по Брянській області, які повторювалися в січні 2024-го, квітні (двічі), липні та жовтні. Аналогічна активність українських підрозділів відбувається і у Білгородській області. Зокрема, нещодавно повідомлялося, що українські бійці бригади «Спартан» Нацгвардії України перейшли кордон та кілька тижнів вели бої у районі Журавлівки та Нехотіївки Білгородської області.

Про такий розвиток подій, наголошує Дмитро Снєгірьов, може також свідчити і останнє засідання російського диктатора путіна з губернаторами прифронтових областей — Курської, Брянської Білгородської, на якому були присутні представники силового блоку. На ньому губернатору Брянської області путін сказав, щоб готувався до «курського сценарію». Тобто, якщо найвища посадова особа країни-окупанта розглядає такий розвиток подій, то можемо припускати, що повторення курського сценарію слід очікувати і на інших історичних українських теренах, які зараз входять до складу росії.

РЕКЛАМА

«А контроль російської території підвищує суб'єктність української сторони під час переговорного процесу. Поки що перед українською стороною стоїть питання зірвати російське бачення припинення війни за рахунок територіальних поступок з боку України», — каже експерт про необхідність нового наступу на прикордонні з Україною території рф.

Як писали «ФАКТИ», торги між США та росії з українського питання розпочнуться вже найближчими днями.

РЕКЛАМА

Фото: zsu.gov.ua

38

Читайте нас у Facebook