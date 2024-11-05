Святкові слойки з пряними яблуками та м'ятою: безпрограшний варіант від Ольги Матвій

Кожній господині хоч раз у житті доводилося стикатися з необхідністю здивувати друзів чимось смачним, домашнім, але дуже незвичайним. На цей випадок автор популярного YouTube-каналу Ольга Матвій запропонувала безпрограшний варіант, а саме домашні слойки з готового листкового тіста, але з несподівано яскравою начинкою — пряними яблуками, звареними з додаванням спецій для глінтвейну та білого вина.

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Таке поєднання забезпечить вам той самий вау-ефект, впевнена Ольга.

Інгредієнти:

тісло листкове — 250 г;

яблука — 4 шт;

твердий сир — 30 г;

вода — 500 мл;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 20 г;

спеції: паличка кориці, бадьян, кардамон, гвоздика;

біле вино — келих;

м'ята (для прикраси).

Етапи приготування

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250 г листкового тіста розкрити та залишити при кімнатній температурі.

Підготувати яблука — помити та почистити, але так, щоб зберегти форму яблука. Кожне яблуко розрізати надвоє, видаливши серцевину.

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Скласти підготовлені яблука в каструльку, щоб вони не заважали одне одному. Залити 0,5 л води, додати спеції (їх пропорції мають відповідати тому, що застосовується при приготуванні глінтвейну) та біле вино. Алкоголь у процесі варіння випарується, залишиться лише легкий смак вина.

Поставити суміш на вогонь, накрити кришкою та після закипання варити 8−10 хвилин. Коли яблука будуть готові, їх потрібно зняти з вогню, але дати настоятись (орієнтовно 30−40 хвилин, але можна і довше).

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Тісто, що відпочило, розділити на 8 частин (за кількістю яблучних половинок), яблука трохи підсушити за допомогою паперового рушника і викласти на тісто, трохи вдавлюючи їх.

Гурмани можуть додати під яблука сирну подушку (для цього краще взяти найтвердіший сир типу пармезану з розрахунку 1 столова ложка на слойку), це додасть випіканню пікантності. Також сир можна додатково ароматизувати корицею чи іншою улюбленою спецією.

Запекти до готовності листкового тіста (десь 13 хвилин) при температурі 190−200°.

Останній штрих — прикрасити слойки листочками м'яти.

«Яблучко просякнуте всіма ароматами спецій, алкоголю взагалі не відчувається — десь така віддалена нотка… Робіть і з сиром, і без сиру, вони розлетяться швидко — як мінімум 8 штук на одного гостя», — оцінила Ольга результат своїх зусиль.

Також нагадаємо про інший популярний рецепт Ольги — млинці з грибами та сиром, які вона вважає «найкращою закускою всіх часів і народів».

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